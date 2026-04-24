River busca fichar a Ángel Correa y Mauro Arambarri

Con miras a junio, River Plate ya ha tomado la delantera en las negociaciones por Ángel Correa y Mauro Arambarri, buscando fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada.

El equipo Millonario está en pleno movimiento para asegurar el fichaje de dos futbolistas destacados: Ángel Correa y Mauro Arambarri. Dirigido por Stefano Di Carlo, River mantiene conversaciones con Tigres desde hace semanas para concretar la llegada del delantero campeón del mundo con la selección argentina.

Correa en el horizonte

La situación de Correa es prometedora, ya que el jugador ha mostrado interés en unirse a River, a pesar de que su contrato con Tigres se extiende hasta 2030. La directiva del equipo mexicano está abierta a la negociación, aunque se anticipa que el proceso podría no ser sencillo debido a que en 2025 fue adquirido por aproximadamente 9 millones de dólares al Atlético de Madrid.

La búsqueda de Arambarri

Por otro lado, el entrenador Chacho Coudet ha filtrado su deseo de contar con Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo de 30 años, actualmente en el Getafe. Enzo Francescoli, figura clave en River, se reunió recientemente en el Monumental con representantes del jugador. Aunque aún no hay una oferta formal, se han planteado los primeros acercamientos y ambos lados han mostrado buena disposición.

El siguiente paso: Negociaciones con Getafe

El próximo objetivo será iniciar las negociaciones con el club español por Arambarri. Su valor estimado, según Transfermarkt, ronda los 10 millones de euros, y su contrato se extiende hasta mediados de 2028.

Próximas fechas del torneo

Jueves 23: Defensa y Justicia 0 – Boca 4

Viernes 24:

17:00 – Riestra vs. Independiente

19:15 – Estudiantes (Río Cuarto) vs. Rosario Central

19:15 – Lanús vs. Central Córdoba

21:30 – Racing vs. Barracas Central

21:30 – Platense vs. San Lorenzo

Sábado 25:

17:00 – Estudiantes vs. Talleres

19:15 – Sarmiento vs. Tigre

21:30 – River vs. Aldosivi

Domingo 26:

15:00 – Ind. Rivadavia Mza. vs. Gimnasia (Mza.)

17:30 – Newell’s vs. Instituto

17:30 – Belgrano vs. Gimnasia

20:00 – Atlético Tucumán vs. Banfield

Lunes 27:

18:45 – Vélez vs. Unión

21:00 – Huracán vs. Argentinos