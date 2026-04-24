River busca fichar a Ángel Correa y Mauro Arambarri

River Plate apunta a Correa y Arambarri: un mercado de pases prometedor
Con miras a junio, River Plate ya ha tomado la delantera en las negociaciones por Ángel Correa y Mauro Arambarri, buscando fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada.
El equipo Millonario está en pleno movimiento para asegurar el fichaje de dos futbolistas destacados: Ángel Correa y Mauro Arambarri. Dirigido por Stefano Di Carlo, River mantiene conversaciones con Tigres desde hace semanas para concretar la llegada del delantero campeón del mundo con la selección argentina.
Correa en el horizonte
La situación de Correa es prometedora, ya que el jugador ha mostrado interés en unirse a River, a pesar de que su contrato con Tigres se extiende hasta 2030. La directiva del equipo mexicano está abierta a la negociación, aunque se anticipa que el proceso podría no ser sencillo debido a que en 2025 fue adquirido por aproximadamente 9 millones de dólares al Atlético de Madrid.
La búsqueda de Arambarri
Por otro lado, el entrenador Chacho Coudet ha filtrado su deseo de contar con Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo de 30 años, actualmente en el Getafe. Enzo Francescoli, figura clave en River, se reunió recientemente en el Monumental con representantes del jugador. Aunque aún no hay una oferta formal, se han planteado los primeros acercamientos y ambos lados han mostrado buena disposición.
El siguiente paso: Negociaciones con Getafe
El próximo objetivo será iniciar las negociaciones con el club español por Arambarri. Su valor estimado, según Transfermarkt, ronda los 10 millones de euros, y su contrato se extiende hasta mediados de 2028.
Próximas fechas del torneo
Jueves 23: Defensa y Justicia 0 – Boca 4
Viernes 24:
17:00 – Riestra vs. Independiente
19:15 – Estudiantes (Río Cuarto) vs. Rosario Central
19:15 – Lanús vs. Central Córdoba
21:30 – Racing vs. Barracas Central
21:30 – Platense vs. San Lorenzo
Sábado 25:
17:00 – Estudiantes vs. Talleres
19:15 – Sarmiento vs. Tigre
21:30 – River vs. Aldosivi
Domingo 26:
15:00 – Ind. Rivadavia Mza. vs. Gimnasia (Mza.)
17:30 – Newell’s vs. Instituto
17:30 – Belgrano vs. Gimnasia
20:00 – Atlético Tucumán vs. Banfield
Lunes 27:
18:45 – Vélez vs. Unión
21:00 – Huracán vs. Argentinos