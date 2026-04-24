InicioPoliticaSchiaretti: "Prohibir el acceso a periodistas en la Casa Rosada es un...
Politica

Schiaretti: «Prohibir el acceso a periodistas en la Casa Rosada es un hecho sin precedentes»

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Schiaretti denuncia ataque a la libertad de prensa en la Casa Rosada

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ha calificado de “grave e inédito” el cierre de la sala de periodistas acreditados en la Casa Rosada, lo que ha generado un amplio debate sobre la libertad de información en Argentina.

Un llamado a la defensa de la democracia

En un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, Schiaretti subrayó que “la libertad de prensa es uno de los pilares insustituibles de la democracia”. Esto resuena en un momento crítico donde el papel de los medios se torna esencial para mantener a la sociedad informada.

“Discrepar con los medios es legítimo. Silenciarlos, no”, enfatizó el legislador, posicionándose como un firme defensor del ejercicio periodístico.

La voz de Provincias Unidas

El posicionamiento de Schiaretti se alinea con el comunicado oficial de Provincias Unidas, que condenó el cierre de la sala de prensa. Este comunicado enfatiza la importancia de mantener el acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El diputado Esteban Paulón, representante del Partido Socialista en Provincias Unidas, ha presentado un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, solicitando el rechazo de esta medida y exigiendo la reapertura inmediata del espacio. “Sin libertad de prensa, no hay democracia”, concluyen desde esta fuerza política en su declaración.

Artículo anterior
Top 10: Las Mejores Series y Películas en Disney+ para Ver Este Viernes 24 de Abril de 2026
Artículo siguiente
Guía Rápida: Abre tu Cuenta Comitente y Comienza a Invertir en Argentina
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments