Soldado estadounidense acusado de usar información de la incursión a Maduro para ganar €341,000 en Polymarket

Un miembro de las Fuerzas Especiales de EE. UU. está en el centro de un escándalo monumental tras ser acusado de utilizar información privilegiada sobre una operación militar para ganar más de 400,000 dólares en apuestas online.

Gannon Ken Van Dyke, un soldado de alto rango, estuvo involucrado en el intento de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y ahora enfrenta serias acusaciones de fraude y uso indebido de información clasificada.

Detalles del Caso

Según declaraciones de la oficina del fiscal federal en Nueva York, Van Dyke aprovechó su acceso a información confidencial durante la operación de captura en enero. Utilizó esta información en la plataforma de apuestas Polymarket, donde realizó apuestas sobre la posible destitución de Maduro.

Las autoridades han presentado múltiples cargos en su contra, que incluyen el uso ilegal de información gubernamental para beneficio personal, robo de información secreta, fraude con productos básicos, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 50 años de prisión.

El Contexto de la Operación

Con 38 años, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la operación destinada a capturar a Maduro desde finales de diciembre. A pesar de haber firmado acuerdos de confidencialidad que le prohibían divulgar información sensible, se le acusa de haber realizado apuestas en un momento crítico, justo semanas antes de que las fuerzas estadounidenses intervinieran en Caracas.

El director del FBI, Kash Patel, lamentó que un soldado pudiera «sacar provecho de una operación militar justa», poniendo en peligro la seguridad nacional y la vida de otros soldados.

Acciones Reguladoras en Marcha

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también ha presentado una queja paralela contra Van Dyke. Esta alegación indica que trasladó 35,000 dólares de su cuenta bancaria personal a una cuenta de intercambio de criptomonedas justo antes de que se llevara a cabo la operación militar.

Con más de 32,500 dólares, realizó varias apuestas sobre la potencial caída de Maduro, obteniendo ganancias sorprendentes de más de 404,000 dólares en este proceso, lo que ha generado un amplio debate sobre la regulación de los mercados de apuestas en Estados Unidos.

Reacciones y Consecuencias

La noticia ha atraído la atención del público y ha suscitado pedidos bipartidistas para una mayor regulación de las plataformas de apuestas que permiten a los usuarios especular sobre cualquier acontecimiento, incluso aquellos que afectan la seguridad nacional.