UBA se alza con el galardón más prestigioso en la competencia de modelos de la ONU

Nueve destacados estudiantes de la Universidad de Buenos Aires obtuvieron el reconocimiento a «Delegación Destacada» en el prestigioso National Model United Nations (NMUN), consolidando la excelencia académica argentina en un escenario global.

Un logro histórico para la UBA

La UBA se hizo presente en el NMUN, celebrado en Nueva York, donde su delegación logró este galardón en un evento que simula el funcionamiento de la ONU desde 1927. Este año, el equipo estuvo conformado por alumnos de cinco facultades diferentes, lo que marcó un hito en su participación.

Equipo interdisciplinario y preparación intensa

El grupo, que representó a la República Árabe Siria, estuvo integrado por:

Derecho: Felicitas Repetto Alcorta, Juan Ignacio Bergaglio y Rocío Sivina Berardi.

Ciencias Económicas: Esteban Almeida y Manuela Sánchez Cisano.

Ciencias Sociales: Gonzalo Ruiz del Castillo.

Ciencias Exactas y Naturales: Cindy Eliana Levi y Azul Muiño.

Filosofía y Letras: Isabella Juliana Parise Cicero.

Seleccionados de un total de 70 postulantes, los estudiantes se sometieron a una preparación rigurosa de cinco meses, bajo la guía de expertos en oratoria y análisis internacional, para enfrentar los desafíos del certamen.

Un desempeño destacado ante instituciones de renombre

En la competencia, la delegación de la UBA se destacó entre prestigiosas instituciones, como la Universidad de Texas y la Université Paris II Panthéon-Assas. Además del premio principal, la delegación recibió cinco distinciones adicionales, incluyendo el Peers Award en el ámbito de no proliferación nuclear.

Un contexto desafiador

A pesar de los recientes recortes presupuestarios a las universidades públicas, la UBA logró enviar su delegación más numerosa y diversa hasta el momento, demostrando su compromiso con la educación de calidad y el liderazgo en asuntos globales.