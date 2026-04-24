50 Planes Imperdibles en Buenos Aires: Del 24 al 26 de abril entre Recitales, Teatro, Cine y Más

Este Fin de Semana: Recitales, Teatro y Cine en Buenos Aires

La ciudad se prepara para un fin de semana cultural vibrante con una variedad de recitales, obras de teatro, películas y exposiciones. Aquí te presentamos los eventos destacados que no querrás perderte.

Música en Vivo

No Te Va Gustar en Buenos Aires

La aclamada banda uruguaya No Te Va Gustar llevará su disco Florecer en el caos a Buenos Aires, como parte de una gira que abarcará 30 conciertos en varios países. Sábado a las 20 en el Estadio Ferro Carril Oeste, Avellaneda 1240. Entradas desde $55.000.

Dream Theater en el Movistar Arena

La legendaria banda de metal progresivo Dream Theater presenta su gira “Parasomnia Live”, donde interpretarán su nuevo álbum junto a clásicos de su vasta trayectoria. Viernes a las 20 en el Movistar Arena, Humboldt 450. Entradas desde $80.000.

Litto Nebbia: Noche de Rock Argentino

El destacado músico argentino Litto Nebbia ofrecerá un repertorio que incluye sus canciones más icónicas, junto a anécdotas de su extensa carrera. Viernes a las 21 en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entradas $40.000.

Adriana Calcanhotto y Más

La cantante brasileña Adriana Calcanhotto revisitará su carrera con un set lleno de éxitos. Sábado a las 20.30 en Deseo Bs. As, Chorroarín 1014. Entradas $60.000.

Teatro en el Corazón de la Ciudad

Invasiones I: Un Musical Histórico

En el Teatro San Martín, Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires combina las canciones de Charly García con un relato que evoca las invasiones inglesas. Viernes y sábado a las 20.30, domingo a las 19.30. Entradas desde $28.000.

Desde el Jardín con Guillermo Francella

La aclamada obra basada en la novela de Jerzy Kosinski cuenta la vida de Chance Gardiner, interpretado por Guillermo Francella. Viernes a las 20 y 22.15; sábado a las 19 y domingo a las 19 en el Teatro Metropolitan, Corrientes 1343. Entradas desde $35.000.

Cine y Streaming: Lo Más Destacado

Michael: Un Docudrama Esperado

Protagonizado por Jaafar Jackson, el docudrama Michael narra la vida de Michael Jackson desde sus inicios. Se estrena en diversas salas de la ciudad. Consultar horarios.

Risa y la Cabina del Viento

Esta película refleja la vida de una niña que busca conectarse con su padre a través de una cabina mágica. Protagonizada por Elena Romero y Diego Peretti. Salas: Cinemark Abasto y Unicenter.

Exposiciones que No Te Puedes Perder

Lily Salvo: En el Umbral del Misterio

La primera exhibición dedicada a la artista rioplatense Lily Salvo se presenta en el Museo de Bellas Artes. Viernes de 11 a 19.30, sábado y domingo de 10 a 19.30.

Ciencia y Fantasía: Egiptología en la Argentina

Esta fascinante exposición trae más de 180 piezas originales relacionadas con la cultura egipcia. Viernes de 11 a 19.30, sábado y domingo de 10 a 19.30 en el Museo de Bellas Artes.

¡No te pierdas el fin de semana más cultural del año en Buenos Aires!