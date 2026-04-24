Encuesta Electoral: Ningún Candidato Supera el 30% y Libertarios y PJ a Solo 4 Puntos de Distancia

La Nueva Encuesta Electoral que Revela un Escenario Cambiante de Cara a 2027

Una reciente encuesta electoral ha destapado un panorama interesante para las próximas elecciones presidenciales de 2027 en Argentina, mostrando un desvanecimiento en la grieta política y una notable dispersión de fuerzas.

El estudio, realizado por Rubikon Intel, destaca que ninguna agrupación política supera el 30% de intención de voto. Además, la brecha entre los libertarios y los peronistas es de solo cuatro puntos, con el oficialismo en posición de liderazgo.

Una Consultora con Trayectoria

Rubikon Intel, reconocida por su metodología y análisis, cuenta entre sus líderes con Fernando "Chino" Navarro, un exfuncionario del kirchnerismo, y el analista Roberto Wohlgemuth. La consulta abarcó a 1,239 ciudadanos de todo el país, realizada entre el 13 y el 15 de este mes, con un margen de error de 2.78%. Este mismo grupo ya había acertado en predicciones electorales anteriores.

Un Informe Revelador

La encuesta, cuya primera parte fue anticipada por Clarín, se centró no solo en las intenciones de voto, sino también en la percepción sobre 16 políticos, agrupándolos según su afiliación política. Este enfoque novedoso permitió establecer cinco "duelos" políticos, entre los que destaca la participación de dos figuras femeninas que sorprendieron a muchos.

Información Prematura y Opciones Abiertas

Aunque los resultados ofrecen datos interesantes, es crucial tener en cuenta que son prematuros. Falta más de un año para las elecciones y no está definido si se llevarán a cabo primarias, ya que el Gobierno ha propuesto su eliminación.

La Evolución del Contexto Político

Desde finales del año pasado, las encuestas han mostrado una caída constante en los números del Gobierno. El informe de Rubikon Intel ilustra esta tendencia, reflejada en gráficos que muestran la aprobación de la gestión actual, la percepción del rumbo del país y la imagen de los políticos.

Aprobación de la Gestión Actual

De acuerdo con la encuesta, la gestión del actual presidente, Javier Milei, presenta un balance negativo: el 42.8% de los encuestados la considera favorable, mientras que el 57.2% se muestra en contra. Con solo el 25.8% afirmando que el rumbo del país es "correcto", queda claro que existe un descontento considerable en la ciudadanía.

Perspectivas de Intención de Voto

Al consultar sobre la intención de voto en caso de que las elecciones se llevaran a cabo este domingo, los resultados son los siguientes:

Intención de Voto y Resultados Encuesta Nacional – 1,239 casos Fuente: Rubikon Intel

Infografía: Clarín



La Libertad Avanza lidera con el 29.4% de la intención de voto, mientras que hay un 8.4% de personas que no planean votar y un 17.7% que aún no ha decidido.

Un Futuro Electoral Incierto

Con un panorama electoral donde ninguna fuerza sobrepasa el 30% y la cercanía entre los primeros competidores, el PRO muestra cifras que lo colocan en una situación complicada. Este escenario, aunque aún en desarrollo, promete cambiar la dinámica política de Argentina de cara a las elecciones del 2027.