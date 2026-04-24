Vídeo Viral: Pergolini Captura a Niños Usando Antiguos Dispositivos

En un ingenioso segmento de Otro Día Perdido, Mario Pergolini desafía a la Generación Alfa a descubrir el mundo de la tecnología analógica y los resultados son hilarantes y profundamente nostálgicos.

Un Viaje al Pasado Tecnológico

La reciente emisión del programa Otro Día Perdido en El Trece ha cautivado a muchos al presentar una original propuesta: invitar a niños de la Generación Alfa a interactuar con sorprendentes artilugios del pasado, como una televisión de tubo y un tocadiscos. El segmento, denominado «Laboratorios ODP», no solo divertía, sino que se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales.

Descubriendo Objetos Análogos

Con una intensa curiosidad, los participantes se enfrentaron a objetos que para ellos parecían sacados de una película retro. Al inicio, Pergolini preguntó: «¿Comprenden más o menos lo que están viendo?». Las respuestas fueron variadas: mientras Benja reconoció la televisión y la máquina de escribir, Vita se mostró sorprendida al identificar un teléfono antiguo y casetes.

El Casete: Un Misterio por Resolver

El primer desafío llegó con el casete, cuando Vita exclamó: «¿Cómo se mete?». Con un poco de humor, Pergolini le recordó: «El que rompe, paga, ¿eh?». Tras varios intentos y risas, lograron reproducir la cinta, generando una atmósfera de sorpresa y diversión.

Redescubriendo el Vinilo

Emilia, otra de las participantes, mostró desconfianza ante el tocadiscos. Sin embargo, con el apoyo de sus compañeros, logró hacer que funcionara, provocando el asombro de todos al escuchar música salir del vinilo. Pergolini aprovechó la ocasión para comparar la experiencia: «Antes, en lugar de simplemente abrir una app como Spotify, había que sacar un disco y ponerlo en su lugar.»

La Máquina de Escribir: Una Revelación

El momento culminante fue con la máquina de escribir. Benja, confundido, comentó: «Lo que me llama la atención de esta computadora es que no tiene mouse.» Tras una breve guía de Pergolini, el niño pudo cargar el papel y presionar las teclas, asintiendo con una reflexión profunda: «Es como una computadora que tienes que golpear fuerte para escribir.»

Un Puente Entre Generaciones

Con cada interacción, se erigió un puente entre generaciones. Los adultos presentes revivieron la curiosidad de su infancia, mientras que los niños se asomaban a un mundo completamente diferente. Pergolini culminó con una reflexión invaluable sobre los tiempos pasados: «Antes, todo había que hacerlo uno, no había atajos automáticos.»

Este segmento no solo resultó ser una lección de historia tecnológica, sino también una ventana a la conexión emocional entre el pasado y el presente, recordando a todos la magia de los descubrimientos.