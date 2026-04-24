WLFI y Trump en la Mira: La Demanda del Fundador de Tron Agita las Aguas

El creador de Tron, Justin Sun, ha lanzado una demanda contra el proyecto cripto WLFI, vinculado a la familia Trump, generando un conflicto que podría redefinir los derechos de los inversores en el ámbito de las criptomonedas.

Justin Sun, reconocido por ser el fundador de la blockchain Tron, ha llevado su batalla legal a un tribunal federal en el norte de California. Su demanda se dirige contra World Liberty Financial (WLFI), un proyecto de criptomonedas asociado a Donald Trump, y surge a raíz de un desencuentro sobre el control de tokens y derechos de gobernanza.

Conflicto y Congelamiento de Activos

En los documentos judiciales, Sun expone que realizó una inversión de aproximadamente 45 millones de dólares en WLFI en 2024, atraído por la conexión del proyecto con Trump y su apoyo a las criptomonedas. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando WLFI le pidió continuar invirtiendo y utilizar su stablecoin, USD1, para operaciones internas, lo que Sun rechazó.

Esta negativa condujo a acciones drásticas por parte de WLFI, que incluyeron el congelamiento de 2.940 millones de tokens que tenía Sun, la pérdida de sus derechos de voto en el protocolo y amenazas de eliminar sus activos. El fundador de Tron argumenta que estas acciones constituyen un claro fraude y una violación de los acuerdos contractuales.

Intentos de Resolución y Posicionamiento Político

A pesar de sus esfuerzos por resolver la disputa de manera privada, Sun no logró llegar a un acuerdo. En una publicación reciente en la red social X, defendió su decisión de recurrir a la justicia, afirmando que la demanda tiene como objetivo «proteger sus derechos legales como tenedor de tokens WLFI». A pesar del conflicto, Sun reitera su apoyo a Trump y a políticas que favorezcan la adopción de criptomonedas en Estados Unidos.

Implicaciones para el Ecosistema Cripto

WLFI, en su preventa de 2024, consiguió recaudar más de 550 millones de dólares, mayormente de inversores minoristas, quienes, a diferencia de Sun, no cuentan con las herramientas legales para enfrentar disputas similares. Este caso resalta un problema fundamental en la gobernanza del proyecto: WLFI ha propuesto bloquear tokens de quienes no acepten ciertas condiciones, lo que podría extender el conflicto a una mayor cantidad de inversores y generar tensiones dentro de la comunidad.

El desenlace de este proceso judicial podría establecer un precedente importante sobre los derechos de los inversores en plataformas descentralizadas y la autoridad que tienen los desarrolladores sobre los activos digitales de los usuarios.