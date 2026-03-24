Los Nofal: Cuñados de Grandío y Claves en La Libertad Avanza

El viaje en jet privado a Punta del Este ha desatado una ola de especulaciones en torno a las conexiones de Manuel Adorni y su círculo cercano. ¿Qué secretos oculta esta historia que involucra a un influyente periodista y a figuras del poder?

La trama en torno al viaje privado de Manuel Adorni ha revelado nombres significativos que suman a este escándalo. Su amigo Marcelo Grandío, parte del viaje al balneario uruguayo, se ve envuelto en un laberinto de confusiones sobre el financiamiento del jet, lo que lo convierte en un personaje clave en esta historia. Sin embargo, su relación con el oficialismo trasciende este episodio.

La Conexión Nofal: Poder y Medios

Marcelo Grandío está en una relación con Mónica Nofal, quien tiene dos hermanos activos en el directorio de Torneos y Competencias. En octubre de 2025, Daniel Nofal contribuyó con $4 millones a la campaña de La Libertad Avanza, justo donde Adorni figura como candidato insignia. Esteban Nofal también se sumó a la causa, aportando significativas sumas en La Pampa y Jujuy.

Un Legado Familiar en los Medios

El padre de los hermanos Nofal, Luis, fue un destacado magnate de los medios y cofundador de Torneos y Competencias. Este legado ha beneficiado a Grandío, quien se ha consolidado en el entorno mediático gracias a sus conexiones familiares. A través de Imhouse, su firma relacionada con el escándalo del jet, se ha vinculado con Infinity Management Group, encargada de la representación de futbolistas en Uruguay.

El Papel de los Nofal en la Política Actual

Los hermanos Nofal han estado en el centro del debate debido a la controversia sobre la cesión de tierras en Mendoza, donde su empresa, El Azufre, obtuvo 12.351 hectáreas de forma gratuita. Además, han mantenido relaciones cercanas con figuras del oficialismo, fortaleciendo su influencia en la política local.

Citas y Encuentros en la Casa Rosada

Daniel Nofal no solo hizo contribuciones financieras; también ha sido visto en la Casa Rosada, donde se reunió con funcionarios en múltiples ocasiones. Por su parte, Grandío ha tenido accesos similares, lo que profundiza la sospecha sobre la red de influencias que lo rodea, especialmente respecto a su amigo Adorni.

Vínculos con los Negocios y el Entretenimiento

Esteban Nofal fue parte de la atención mediática en 2025 tras la compra del 45.5% de la papelera Celulosa Argentina. Además, su experiencia en CIMA Investments lo ha posicionado como una figura clave entre las conexiones del entretenimiento y el poder. La relación con Aimé “Meme” Vázquez, exfuncionaria bajo la administración de Diego Santilli, reitera la complejidad de sus vínculos.

Amistades que Cruzaron Fronteras

La estrecha relación entre Esteban Nofal y Santilli no es una mera coincidencia. Allegados sugieren que comparten un nivel de confianza que podría compararse con la de hermanos. Este vínculo, sumado a la influencia de la familia de Grandío, resalta la forma en que estas conexiones impactan el escenario político y mediático argentino.