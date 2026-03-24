Aumento de la Morosidad: Crece la Preocupación por las Deudas Empresariales

Los últimos datos del Banco Central revelan un alarmante aumento de la morosidad en préstamos, lo que genera preocupación tanto en los hogares como en las empresas argentinas.

Un Aumento Preocupante en la Morosidad Crediticia

Recientes informes de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) han evidenciado un incremento en los niveles de morosidad entre las familias y las empresas en Argentina. Aunque los números oficiales aún lucen relativamente controlados, se evidencian claros signos de deterioro en la capacidad de pago.

Datos Alarmantes en el Hogar Argentino

Para diciembre de 2025, la tasa de irregularidad en los préstamos a familias alcanzó un 9.3%, el nivel más alto en esta categoría. Específicamente, los préstamos personales presentan una morosidad cercana al 12%, mientras que las tarjetas de crédito rondan el 9%.

Impacto en la Vida Cotidiana

Cada vez más familias dependen de créditos para costear sus alimentos y servicios. De hecho, un estudio indica que 6 de cada 10 familias deben recurrir a la deuda para subsistir, y 9 de cada 10 enfrenta dificultades para cumplir con sus pagos.

Desafíos en el Sector Empresarial

Por su parte, la irregularidad en los préstamos empresariales se mantiene en un 2.5%, aunque los rasgos son más preocupantes en ciertos sectores, como el de la construcción, donde el índice de morosidad alcanza 4.7%.

Opiniones del Sistema Financiero

Desde las instituciones financieras se advierte que los datos disponibles podrían no exponer completamente la realidad. Las entidades han notado un ascenso en las complicaciones de repago en los meses de febrero y marzo, sugiriendo que la situación podría estar peor de lo reportado.

Señales de Alerta en la Cartera Empresarial

Dos teorías intentan explicar la brecha entre las estadísticas oficiales y la sensación del mercado. Una sugiere que la morosidad corporativa ha aumentado rápidamente en 2026; la otra, que las métricas actuales pueden estar distorsionadas por factores técnicos que enmascaran el deterioro real.

Familias Luchando con Nuevas Deudas

La situación crediticia de los hogares ha mostrado un deterioro notable, donde el 17% de los deudores ha visto caer su calificación. Casi un 30% de aquellos con créditos desde finales de 2024 se encuentra en estado irregular.

Causas de la Subida de Morosidad

El aumento de la morosidad no es mayormente atribuible a cambios en la política monetaria, sino que se relaciona con la recesión actual y la disminución del poder adquisitivo. La incertidumbre económica ha generado retrasos en los pagos, a pesar del desarrollo constante del crédito en meses anteriores.

Mirada hacia el Futuro: ¿Qué Sucederá en 2026?

El mercado mantiene un estrecho seguimiento a la evolución de la morosidad, esperando que el aumento se manifieste más claramente en los indicadores oficiales en el corto plazo.