Martín Fierro de la Moda 2026: Horario y Cómo Ver la Ceremonia en Vivo

El próximo domingo 26 de abril, el mundo de la moda argentina se viste de gala para la entrega de los Martín Fierro de la Moda, un acontecimiento que celebra las tendencias más impactantes del año.

Una Noche de Estrellas: ¿Qué Esperar de la Gala?

Este evento, organizado por APTRA, promete reunir a una multitud de diseñadores, modelos, actores, influencers y personalidades del espectáculo en una velada cargada de estilo y distinción. Con 19 categorías y más de 70 nominados, la expectativa es alta.

Una Alfombra Roja Luminosa

La alfombra roja será conducida por Zaira Nara y “Chino” Leunis, quienes estarán a cargo de las entrevistas y la presentación de los looks de los invitados. Por su parte, Valeria Mazza e Iván de Pineda guiarán la ceremonia principal, reconociendo lo mejor de la moda local.

Sorpresas y Reconocimientos Especiales

Iván De Pineda anticipó que la gala estará llena de sorpresas. Uno de los momentos más esperados será el homenaje a Susana Giménez, quien recibirá un premio especial por su carrera y contribución al estilo argentino. Además, Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, será distinguido por su trabajo en la industria internacional.

Detalles de la Transmisión en Vivo

La gala se podrá seguir en vivo a través de Telefe y su canal de streaming. La alfombra roja comenzará a las 21:00, mientras que la entrega de premios dará inicio a las 22:00, con un análisis previo de los looks a partir de las 20:30.

Redes Sociales al Frente

El streaming y redes sociales jugarán un rol clave, con destacados como Lucila “La Tora” Villar en la alfombra roja y Cami Mayan como invitada especial, compartiendo cada detalle de la noche.

Las Categorías Más Esperadas

Este año, una de las ternas más esperadas es la de Mejor Estilo en Conducción Femenina, donde se encuentran nominadas Mirtha Legrand, Juana Viale, Teté Coustarot y Sofía ‘China’ Ansa. Mientras tanto, en la categoría de Mejor Estilo en Conducción Masculina, compiten reconocidos referentes como Mario Pergolini, Iván de Pineda y Ángel de Brito.

Actuación y Moda: Un Dúo Imbatible

Las actuaciones también se destacan, con nominaciones en las categorías de Actriz y Actor con Mejor Estilo en Ficción, incluyendo a Griselda Siciliani, Mónica Antonópulos, Benjamín Vicuña y Leonardo Sbaraglia, entre otros.

Además de los premiados en actuación, se reconocerá la labor de influenciadores de moda, diseñadores, estilistas, maquilladores y peluqueros, haciendo de esta noche un homenaje completo a la creatividad y el buen gusto en el ámbito de la moda argentina.