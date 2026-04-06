Max Verstappen elogia a Lionel Messi: ‘Nadie puede detenerlo’

El campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, ha compartido su admiración por Lionel Messi, destacando un instante inolvidable del Mundial de Qatar 2022 que ejemplifica la grandeza futbolística del argentino.

El Halago de Verstappen a Messi y su Talento Inigualable

Max Verstappen, el destacado piloto neerlandés, no escatimó en elogios hacia Lionel Messi al recordar una jugada memorable del partido contra Países Bajos en los cuartos de final del Mundial 2022. La asistencia del capitán argentino a Nahuel Molina dejó una huella imborrable, y para Verstappen, este momento es una prueba irrefutable de la brillantez de Messi.

Una Capacidad de Lectura del Juego Única

Verstappen analizó la jugada y destacó la excepcional capacidad de Messi para leer el juego. “Muchos jugadores requieren del esfuerzo físico para marcar goles, pero él tiene una visión única que lo distingue”, comentó el piloto. Según Verstappen, la amenaza que representa Messi es latente: “Puede marcar desde cualquier posición, y cuando cree que tiene la oportunidad, no hay manera de detenerlo”.

Reviviendo el Clásico entre Argentina y Países Bajos

El choque entre Argentina y Países Bajos ha marcado la historia de las Copas del Mundo desde 1974. La rivalidad ha generado encuentros memorables, desde la aplastante victoria de la Naranja Mecánica hasta la revancha de Argentina en 1978. En 2022, el partido culminó en un emocionante empate y una épica definición por penales, donde el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez brilló, llevando a su equipo a las semifinales.

La asistencia de Messi que abrió el marcador en el Mundial de Qatar 2022.

Verstappen y Su Preferencia entre Messi y Ronaldo

Este no es el primer halago de Verstappen hacia Messi. En 2022, cuando se le preguntó sobre su jugador favorito entre Messi y Cristiano Ronaldo, el piloto expresó: “Messi tiene más talento”. Sin embargo, también reconoció la dedicación y el esfuerzo de Cristiano para mantenerse en élite, resaltando las diferencias en sus estilos de juego.

El Futuro de Argentina y Verstappen en la Competencia

La selección argentina se prepara para defender su título en el próximo Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio. Mientras tanto, Verstappen busca su primera victoria de la temporada de Fórmula 1 en Miami, tras un período de inactividad debido a la suspensión de algunas carreras por conflictos internacionales.