Utah Protege a las Empresas de Combustibles Fósiles: Una Rendición a Intereses Especiales

Utah Aprueba Ley que Protege a las Empresas de Combustibles Fósiles de Demandas Climáticas

En una controvertida decisión, Utah ha legislado de manera que dificulta a los ciudadanos demandar a las compañías de combustibles fósiles por daños climáticos, un movimiento que, según los críticos, prioriza las ganancias de los grandes contaminadores sobre el bienestar de las comunidades afectadas.

Una Ley Que Genera Controversia

El nuevo proyecto de ley, impulsado por políticos aliados a la industria petrolera, fue firmado por el gobernador republicano Spencer Cox. Establece que ni las personas ni las entidades pueden ser responsabilizadas civil o penalmente por emisiones que contribuyen al calentamiento global, a menos que se demuestre un claro incumplimiento de las normativas sobre gases de efecto invernadero.

Implicaciones de la Nueva Legislación

Este marco legal ha sido calificado como un «escudo de inmunidad» ante un número cada vez mayor de demandas de gobiernos y ciudadanos que acusan a dichas empresas de conocer los daños que sus productos causarían al medio ambiente. Cuatro estados más están considerando legislar de manera similar, con al menos dos a punto de aprobar leyes que seguirían este mismo patrón.

Reacciones de los Expertos

Delta Merner, científica principal en el grupo Union of Concerned Scientists, tildó la ley de “rendición ante intereses económicos poderosos”. Según ella, la legislación de Utah ignora las necesidades de las comunidades que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático y debería generar indignación entre los ciudadanos.

Patrocinadores de la Ley

El proyecto de ley HB 222 fue presentado por el representante estatal republicano Carl Albrecht, quien ha recibido financiamiento de intereses petroleros. La rapidez con la que se aprobó la legislación ha sido objeto de críticas, particularmente por la falta de debate extenso sobre sus implicaciones.

Un Modelo a Nivel Nacional

La aprobación de esta ley en Utah refleja una tendencia creciente en otros estados, donde legisladores buscan crear barreras similares para las demandas relacionadas con el clima. Según Iyla Shornstein, directora política del Center for Climate Integrity, esta movida está coordinada y alineada con un esfuerzo nacional para limitar la responsabilidad de las empresas de combustibles fósiles ante la justicia.

Un Sistema de Defensa Financiera

Grupos de presión como el American Petroleum Institute han indicado que su intención es bloquear lo que consideran “demandas abusivas” que dañan su modelo de negocios. Esto coincide con acciones en varios estados, donde legisladores republicanos han solicitado una especie de “escudo de responsabilidad” para las empresas petroleras.

El Futuro de la Legislación Climática

La batalla legal sobre el cambio climático se intensifica, mientras que Utah, junto a otros estados, imprime un giro en la dirección de proteger a las empresas de la responsabilidad por sus acciones. Con una legislación que busca neutralizar el daño reputacional y financiero que podrían enfrentar, el futuro del litigio ambiental permanece en suspenso.

Mientras tanto, ciudadanos y grupos ambientalistas continúan reuniendo evidencia sobre las prácticas de ocultamiento de riesgos climáticos por parte de las compañías petroleras, una situación que podría llevar a un punto de quiebre en la lucha por la justicia climática.