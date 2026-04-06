El valiente testimonio de una estudiante que superó el bullying tras un intento de suicidio

La conmovedora historia de Micaela Jara, una joven de 19 años oriunda de Ceres, Santa Fe, resalta la lucha contra el bullying y la búsqueda de la paz mental. Este relato refleja su audaz regreso a la vida luego de atravesar momentos oscuros.

Un Camino de Superación

Micaela, quien se ha visto afectada por años de hostigamiento, lleva una remera que dice «Always smile», un recordatorio constante de su deseo de volver a sonreír. «No es fácil, pero gracias a mi familia y a un tratamiento terapeútico, estoy aquí», comparte. Su vida ha dado un vuelco radical desde que, a fines de 2025, decidió dejar su hogar debido al acoso constante que padeció.

Un Momento Crítico

En julio de 2025, en medio de una situación familiar, Micaela intentó poner fin a su sufrimiento. «Me sentía atormentada y buscaba un poco de paz», explica con nerviosismo. Luego del trágico asesinato de Ian Cabrera, su testimonio se vuelve aún más relevante. «Preferí no seguir los detalles del caso, ya que lidiar con mi propia historia es suficiente», señala.

Una Noche Desgarradora

El 7 de julio, Micaela pasó el día con su familia, pero al caer la noche, su ansiedad se transformó en desesperación. «Empecé a caminar, cuestionándome: ¿Lo haré o no?», relata. En esa búsqueda de respuestas, se dirigió a una casa de campo familiar donde, sin saberlo, su hermano mayor, Joel, estaba a punto de llegar para salvarla.

La Intervención Heroica

Joel, al entrar, encontró a Micaela en una situación crítica. «La descolgué y le hice reanimación cardiopulmonar», recuerda. A pesar de lo dramático, su intervención fue clave para que llegara con vida al hospital, donde los médicos pudieron estabilizarla.

El Regreso a Casa

Después de cinco días en coma y enfrentando un futuro incierto, la familia de Micaela recibió la buena noticia: había despertado. «Los médicos nos advertían sobre lo peor, pero ella fue más fuerte», expresa su madre. A su regreso a casa, comenzó un largo proceso de curación y reintegración social.

Una Nueva Vida

A pesar de haber dejado su pueblo natal, Micaela ahora se encuentra enfocada en su sueño de convertirse en profesora de danzas. «Un nuevo capítulo ha comenzado», dice con una sonrisa. Su camino hacia la recuperación no ha sido sencillo, pero su determinación es admirable.

El Impacto del Bullying

Micaela describe el acoso sistemático que sufrió desde 2021, a manos de sus compañeros. «Siempre fui el blanco de sus burlas y ataques», recuerda. A lo largo de los años, intentó buscar ayuda: «Fui a los docentes, expandí la voz, pero no encontré apoyo». Su lucha no solo refleja su valentía, sino también la necesidad de crear conciencia sobre el bullying.

Un Mensaje de Esperanza

Micaela alienta a quienes atraviesan situaciones similares a no permanecer en silencio. «Hablen alto, griten», aconseja. Su transformación de víctima a defensora demuestra que, aunque el camino sea complicado, la esperanza y el amor pueden rescatar vidas.