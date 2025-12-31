Milei y los cortes de luz: ¿Quién tiene la culpa?

En medio de una crítica constante al gobierno de Alberto Fernández, Javier Milei destacó los cortes de luz como un claro ejemplo del fracaso del modelo energético. Hoy, como Presidente, enfrenta la misma problemática que señalaba desde la oposición.

Durante su ascenso como figura clave en la oposición, Javier Milei apuntó sin tregua contra el gobierno kirchnerista, señalando los cortes de luz como un indicativo del colapso del sistema energético. En su papel como diputado, Milei se apoyaba en informes y artículos de medios como Clarín, donde se advertía sobre el deterioro de la infraestructura eléctrica, la escasa inversión y las consecuencias de las tarifas congeladas durante años. Este análisis apuntaba a que las interrupciones de servicio no eran eventos aislados, sino el resultado de decisiones estructurales tomadas por administraciones anteriores.

El economista y político afirmaba que las fallas en el suministro eléctrico no estaban relacionadas con factores climáticos, sino que eran consecuencia de la intervención estatal y los subsidios masivos que desincentivaron la inversión en energías renovables y la infraestructura necesaria. Desde su perspectiva, los apagones eran una manifestación clara de un sistema “colapsado por el populismo”.

El regreso de los cortes de luz bajo su mandato

Sin embargo, ya en la presidencia, la situación se ha repetido. A medida que los picos de consumo aumentan, especialmente durante las olas de calor, diferentes regiones del país experimentan cortes de luz. Este fenómeno, que se había convertido en un tema candente durante su campaña, ha reavivado el debate en redes sociales y en los medios, donde muchos recuerdan las campañas de Milei en las que responsabilizaba únicamente al kirchnerismo por esta crisis.

Un problema que trasciende gobiernos

El contraste entre sus críticas pasadas y la actual realidad pone de manifiesto un dilema complicado. Milei, quien en su momento criticaba fuertemente a sus predecesores, ahora enfrenta un desafío similar desde el poder. Este regreso de los apagones cuestiona la capacidad de su administración para resolver problemas que, según él mismo había sostenido, eran resultado de un modelo fallido que había funcionado durante años.