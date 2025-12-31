Benjamín Vicuña y Jimena Monteverde: La nueva pareja estelar de El Trece

El Trece Renueva Sus Tardes: Cocina y Diversión Familiar a Cargo de Vicuña y Monteverde

Desde este lunes, El Trece inicia una nueva etapa con un enfoque fresco para sus tardes, buscando recuperar el interés de los televidentes y revertir la crisis de la ficción nacional.

En un contexto donde las tiras diarias han perdido protagonismo, el canal lanza una oferta distinta: la dupla de **Benjamín Vicuña** y **Jimena Monteverde**, no en una novela, sino a través de un contenido variado que busca entretener a toda la familia.

Una Nueva Propuesta para las Tardes Televisivas

La programación comenzará con **La cocina rebelde**, un innovador magazine gastronómico que marca el regreso de Monteverde a El Trece, seguido por **The Balls** a las 18:30, donde Vicuña tomará el mando.

La Cocina Rebelde: Comida y Diversión

En **La cocina rebelde**, Jimena Monteverde se convierte en la guía de un programa que mezcla recetas, humor y dinámica de magazine. Con un enfoque relajado, contará con la colaboración de un talentoso equipo de chefs y especialistas como **Coco Carreño, Mariana Corbetta**, y más.

Los espectadores también podrán disfrutar de la presencia de médicos y nutricionistas, ofreciendo un enfoque integral sobre la alimentación, sin descuidar el entretenimiento. El programa incorpora además invitados especiales, participación del público y música en vivo, resonando con **La noticia rebelde**, un homenaje al legado de **Jorge Guinzburg**.

The Balls: Estrategia y Entretenimiento Familiar

Más tarde, **The Balls** promete ser una gran atracción familiar con **Benjamín Vicuña** al volante. Este formato, desarrollado en los Países Bajos, ya había sido presentado en El Trece anteriormente sin el impacto esperado. Sin embargo, el canal se reinventa al asignarle un nuevo conductor.

El formato del programa consta de preguntas y desafíos físicos, donde dos equipos de cinco participantes compiten en plataformas elevadas, tratando de mantenerse secos mientras evitan ser empujados al agua por enormes pelotas al responder incorrectamente.

Un Nuevo Capítulo para Vicuña y Monteverde

Para Vicuña, esta es una transición significativa, ya que tradicionalmente se le ha asociado más a la actuación que a la conducción. Esta nueva dirección es parte de una tendencia en la televisión abierta, donde las figuras del espectáculo diversifican su carrera ante la disminución de producciones ficcionales.