Los 10 hombres más acaudalados de 2025

Elon Musk: Un Año de Transformaciones y Nuevas Cifras en 2025

El 2025 marcará un antes y un después en la vida de Elon Musk, quien, tras un intenso año de cambios, está listo para redefinir su futuro en los negocios y la política.

Elon Musk, el magnate detrás de Tesla, X y SpaceX, ha tenido un año turbulento con altos y bajos económicos. Comenzó el 2025 en la primera fila del escenario político estadounidense, apoyando al entonces presidente Donald Trump, pero las cosas han cambiado drásticamente. Su relación con Trump se ha deteriorado tanto que Musk está considerando fundar su propio partido político.

Impacto en el Patrimonio de Musk

Las decisiones políticas de Musk han influido significativamente en su fortuna. Durante su estrecha colaboración con el ex presidente, sufrió una pérdida económica sin precedentes, desvaneciendo más de 17.000 millones de dólares de su patrimonio. Este desenlace lo llevó a ser un blanco constante de críticas y a cuestionarse su rol frente a la política.

Recuperación Económica

Sin embargo, tras la ruptura con Trump en mayo, Musk ha redoblado esfuerzos en sus negocios, lo que ha resultado en un notable aumento de su fortuna. Desde enero de 2025, su patrimonio ha ascendido a impresionantes 729.000 millones de dólares, lo que se traduce en una ganancia de 333.000 millones de dólares a lo largo del año. Esta cifra supera, por sí sola, el patrimonio total de Larry Page, el cofundador de Google, que acumula 257.500 millones de dólares.

Otros Actores Clave del Año

El año también ha sido notable para otros titanes de la industria. Larry Ellison, cofundador de Oracle, ha visto crecer su patrimonio a 250.000 millones de dólares, mientras que Larry Page y Sergey Brin, de Google, han aumentado su fortuna conjunta en 185.000 millones de dólares gracias al lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.

Crecimiento en el Sector Tecnológico

Las acciones de Nvidia, reconocida por la producción de chips gráficos, han incrementado en un 33% este año, lo que ha contribuido a un aumento de 42.000 millones de dólares en el patrimonio de su cofundador, Jensen Huang, acercándose así a las posiciones de los más ricos del mundo.

Ranking de los Multimillonarios

1. Elon Musk: 729.700 millones de dólares

2. Larry Page: 257.500 millones de dólares

3. Larry Ellison: 247.700 millones de dólares

4. Jeff Bezos: 243.900 millones de dólares

5. Sergey Brin: 237.600 millones de dólares

6. Mark Zuckerberg: 228.300 millones de dólares

7. Bernard Arnault: 193.800 millones de dólares

8. Jensen Huang: 162.800 millones de dólares

9. Warren Buffett: 149.000 millones de dólares

10. Steve Ballmer: 148.200 millones de dólares