Cómo la IA Revoluciona las Redes Sociales: Términos clave que Debes Conocer

El auge de la inteligencia artificial ha revolucionado no solo cómo consumimos información, sino también el lenguaje que utilizamos para describir estos cambios. En este artículo, exploraremos conceptos fundamentales en el entorno digital de 2025.

La integración de la inteligencia artificial y las plataformas basadas en algoritmos ha transformado radicalmente nuestros hábitos digitales, al igual que el vocabulario con el que interpretamos estas innovaciones.

En 2025, nuevos términos surgidos de redes sociales, foros y el ámbito académico han pasado a formar parte de nuestra conversación diaria. Estos conceptos explican fenómenos relacionados con la atención, la manera en que consumimos contenidos y las interacciones mediadas por la tecnología.

Además, reflejan la evolución de una economía digital marcada por la automatización, la hiperpersonalización y la búsqueda constante de captar el tiempo de los usuarios. Comprender este nuevo lenguaje es crucial para anticipar tendencias que impactan la comunicación, los negocios y el desarrollo tecnológico.

Nuevos Términos que Definen la Era Digital

Parasocial

Se refiere a la relación emocional unidireccional entre un usuario y un influencer, creador de contenido o un avatar de IA. Aunque no hay un vínculo real, la interacción frecuente genera una sensación de cercanía.

Doomscrolling

Este término describe el hábito de navegar extensamente en redes sociales o consumir noticias negativas. Los algoritmos alimentan esta tendencia al priorizar contenidos que mantengan al usuario más tiempo en la plataforma.

Rage Bait

Se refiere a publicaciones diseñadas para provocar enojo, usando titulares exagerados o mensajes impactantes para fomentar reacciones rápidas y aumentar la interacción.

Six Seven (6-7)

Esta expresión se ha difundido como un código generacional en plataformas de videos cortos, funcionando principalmente como un símbolo de pertenencia más que por su significado original.

Memeify

Hace referencia a la acción de convertir contenido en memes de manera ágil. Las herramientas de inteligencia artificial están facilitando este proceso, acelerando la viralización del contenido.

Glazing

Se usa para describir el exceso de elogios hacia personas o marcas, generalmente con la intención de aumentar la visibilidad en plataformas digitales.

AI Slop

Este término alude a contenidos generados por inteligencia artificial que son repetitivos o de baja calidad, creados únicamente para llenar espacios en los feeds.

Brainrot

Describe la saturación mental que produce el consumo continuado de videos cortos y sumamente estimulantes, una expresión coloquial que refleja la sobreexposición a este tipo de contenido.

Synthetic Persona

Son identidades digitales creadas con el apoyo de inteligencia artificial, como influencers virtuales o avatares de marca, que se comportan como si fueran personas reales.