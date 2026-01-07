Ataques Aéreos en Venezuela: Tragedia y Confusión en un País en Crisis

Cuatro días después de los devastadores ataques aéreos de Estados Unidos en Venezuela, el país se enfrenta a la confusión sobre el número exacto de víctimas y los daños materiales ocasionados por esta operación militar sin precedentes.

Las autoridades han reportado que al menos 20 soldados venezolanos han perdido la vida en los bombardeos del 3 de enero, que afectaron tanto a Caracas como a tres estados circundantes. La crisis se agudiza a medida que la cifra continúa en aumento.

Duelo Nacional por los Caídos

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha establecido siete días de luto nacional para honrar a aquellos que «ofrendaron su vida defendiendo nuestra patria». En un emotivo discurso, destacó la valentía de los uniformados que perdieron la vida durante los ataques, los cuales fueron dirigidos contra posiciones militares clave.

Más de 40 Muertos

Organizaciones civiles estiman que el número de soldados fallecidos asciende a 42, con informes también de al menos dos civiles muertos y varios heridos. La cifra refleja un alto costo humano en medio de una escalada de violencia y tensiones políticas.

El Sargento Pedro González Escala: Un Héroe Caído

Uno de los uniformados que encontró la muerte en estos ataques fue el sargento Pedro Miguel González Escala, de 27 años. Originario de Zaraza, fue llamado a regresar de sus vacaciones navideñas para enfrentar la crisis. González, quien estaba asignado al Grupo Misilístico de Defensa Aérea, fue enviado rápidamente a uno de los focos de los bombardeos. Su padre relató que recibió noticias sobre la fatalidad de su hijo con gran dolor y sin explicación sobre las circunstancias de su muerte.

Rendirse Jamás

Los funerales de los soldados caídos se han convertido en un espacio para resaltar la valentía de los uniformados, quienes, según el general Javier Marcano, no se dejaron intimidar ante un ataque de tal magnitud. «Las fuerzas nunca se doblegaron», afirmó, rindiendo homenaje a la coraje de aquellos que no dudaron en defender a Venezuela hasta el final.

Civiles Afectados por el Conflicto

A pesar de los esfuerzos por esclarecer las consecuencias de los bombardeos, el fiscal general anunció la apertura de una investigación sobre las «decenas de bajas» entre civiles y militares. Sin embargo, los primeros reportes indican que al menos dos civiles, incluida una mujer de 80 años y otra de 45, perdieron la vida en el ataque. Venezolanos comunes, como Arturo Berti y su familia, sobrevivieron a un ataque que casi destruye su hogar, reflejando el impacto devastador en la comunidad.