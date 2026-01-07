Video: El curioso saque de una tenista que hizo reír en un torneo profesional

Una actuación insólita ha acaparado la atención internacional en el tenis después de que la tenista egipcia Hajar Abdelkader debutara en el torneo W35 de Nairobi con un rendimiento que causó sorpresa y desconcierto.

Un Comienzo Desastroso en la Pista

La primera ronda del certamen dejó un sabor agridulce tras la presentación de Abdelkader, quien se convirtió en el centro de las miradas debido a su sorprendente falta de habilidades técnicas en la cancha. Su partido contra la alemana Lorena Schaedel concluyó en solo 37 minutos, con un contundente doble 6-0 a favor de su rival. La tenista egipcia solo logró ganar tres puntos frente a los 48 puntos de Schaedel, además de cometer veinte dobles faltas.

Un Estilo que Desconcierta

Las imágenes de la partida mostraron a Abdelkader cometiendo errores básicos en su técnica. La falta de coordinación fue evidente al intentar servir, lo que dio lugar a un espectáculo que oscilaba entre lo trágico y lo cómico. Su empuñadura de la raqueta y su manera de picar la pelota parecían las de una principiante, lo que generó reacciones mixtas entre los espectadores.

Reacciones de los Expertos

El famoso comentarista Brad Gilbert, exentrenador de Andre Agassi, no pudo evitar comentar sobre la actuación. En la red social X, expresó su asombro diciendo: “Vaya, eso es impactante”, reflejando así el sentir general ante esta inusual situación en el tenis profesional.

Un Problema de Control de Calidad

La participación de Abdelkader en este torneo comenzó con una wild card, una invitación que ha reavivado las dudas sobre la transparencia en la selección de jugadores en torneos menos mediáticos, como los de África y Asia. La tenista, de apenas 21 años, carecía de experiencia en competiciones previas, lo que lleva a cuestionar la validez de los criterios de inclusión.

Irregularidades en el Circuito

La experiencia de Abdelkader no es un hecho aislado. Recientemente, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) sancionó a jugadores como David Marrero y Malek Jaziri por aceptar pagos por invitaciones en torneos, levantando más preocupaciones sobre la legitimidad en competencias menores.

Detalles del Torneo y Futuras Implicaciones

El torneo W35 se lleva a cabo en el Parklands Sports Club, una de las instalaciones más antiguas de África Oriental y Central, bajo la dirección de Martha Tirop. Mientras tanto, la Federación Internacional de Tenis ha mantenido silencio sobre la controversia y la adecuación de la jugadora invitada.

No cabe duda de que el episodio ha abierto un debate vital sobre la calidad del tenis en eventos de menor escala, desafiando las estructuras de control y selección en el deporte.