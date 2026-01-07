¿A Cuánto Cerró el Dólar Este Miércoles 7 de Enero?

El Dólar Blue y Financieros en Caída: Últimos Movimientos del Mercado

Los mercados de divisas argentinos experimentan cambios significativos, con el dólar blue y los valores financieros en una tendencia a la baja. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro económico del país.

Desempeño del Dólar Blue en el Microcentro

El dólar blue, la moneda informal más consultada, ha retrocedido $5 y su cotización actual es de $1.515 en el microcentro de Buenos Aires. Esta caída refleja el nerviosismo en el mercado ante las fluctuaciones recientes.

Variaciones en Otros Tipos de Dólar

El dólar cripto, según el exchange Bitso, muestra un ligero aumento del 0,49% al situarse en $1.533,42. Por su parte, el dólar oficial descendió un 2,5%, cerrando la jornada en $1.499,11.

“El dólar mayorista, que comenzó la jornada con un leve aumento, terminó cediendo y se posicionó por debajo del cierre previo”, comenta Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil. Trovato también señala que “las tasas de corto plazo se mantienen altas, con Caución al 45% y Repo al 50%.”

El Contexto del Mercado

A pesar de las intervenciones del mercado, persiste una atmósfera de incertidumbre. “Los bonos y acciones están en descenso, lo que sugiere que el ánimo inversor no es positivo”, menciona Trovato, indicando que la confianza en la estabilidad sigue siendo un desafío.

Rendimiento del Dólar MEP y CCL

El dólar MEP también experimentó una baja, reduciéndose $2,09 hasta alcanzar $1.495,23. En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), su precio cayó $2,69, cerrando en $1.533,11.

Con estos movimientos de divisas, el panorama económico en Argentina sigue siendo un tema de gran interés y preocupación entre los ciudadanos y analistas financieros.