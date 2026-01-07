Bullrich responde a protesta de venezolanos: ‘No estaba en Buenos Aires’

La senadora Patricia Bullrich se encuentra en el centro de un debate tras su reciente entrevista, donde abordó las celebraciones de la comunidad venezolana en Buenos Aires. La situación revela tensiones sobre el manejo de protestas en el país.

Festejos en el Obelisco: El Fin de un Régimen

El sábado 3 de enero de 2026, cientos de venezolanos en Argentina se reunieron en el Obelisco para celebrar la detención de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense. La multitud, llena de banderas y carteles, interrumpió el tránsito en el centro de la ciudad, creando un ambiente festivo y de esperanza.

Entre los asistentes se encontraba Bullrich, quien en su discurso destacó el fin del régimen chavista y la disposición de Argentina a colaborar en la transición política venezolana. También hizo un llamado por la liberación de Nahuel Gallo, un gendarme argentino detenido en Caracas.

Entrevista Radial: ¿Doble Vara en la Aplicación de Protocolos?

Al día siguiente, en una entrevista a Urbana Play 104.3, Bullrich fue interrogada sobre el aparente doble estándar en la gestión de protestas. Cuando se le preguntó por qué los festejos venezolanos pudieron bloquear calles mientras que las protestas argentinas enfrentan restricciones, tuvo una respuesta sorprendente: «No estaba cortando la calle». Sin embargo, la realidad era evidente, generando críticas en redes sociales.

Reacciones en Redes Sociales

Las palabras de la senadora provocaron un aluvión de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios recordaron su presencia en la celebración, respaldada por fotos y videos. El clip de la entrevista se volvió viral, acumulando miles de interacciones y opiniones que cuestionaban su recuerdo y transparencia.

Bullrich y su Pasado en Seguridad

Como exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich ha sido clave en la implementación de protocolos contra piquetes en Argentina. La comparación con los festejos venezolanos abrió un debate sobre la aplicación selectiva de estas medidas, en un contexto que parece favorecer cambios políticos en el país vecino.