Guillermina Valdés: ‘Siempre busqué evitar conflictos’

La multifacética Guillermina Valdés se adentra en un nuevo desafío teatral con «El divorcio del año». En esta entrevista, nos comparte sus impresiones sobre el arte, la vida y los vínculos que alimentan su carrera.

Un Nuevo Desafío en el Escenario

Guillermina Valdés se ha consolidado como una de las figuras más versátiles del entretenimiento argentino. Empresaria, actriz y modelo, su deseo constante de aprender la llevó a aceptar el papel en «El divorcio del año», una obra dirigida por José María Muscari. En esta comedia, comparte escenario con un talentoso elenco que incluye a Fabián Vena, Ernestina Pais, Juan Palomino y Rochi Igarzábal.

¿Qué La Motivó a Participar?

Valdés revela que su interés por el proyecto surgió tras varias conversaciones con Muscari. «Cuando leí el guion, no pude detenerme», confiesa, subrayando su deseo de generar un impacto emocional en la audiencia. «El teatro tiene el poder de cambiar la perspectiva del espectador», agrega, destacando la profundidad de la obra.

Un Matrimonio Tóxico y la Búsqueda de la Verdad

En «El divorcio del año», Valdés interpreta a Evangelina, quien atraviesa una crisis matrimonial con el personaje de Vena. «Ambos son figuras públicas que lidian con los conflictos de una relación mediática», explica. La obra aborda no solo la problemática interna de la pareja, sino también las exigencias externas de la sociedad y los medios.

Un Personaje Radicalmente Diferente

La actriz admite que el personaje contrasta con su personalidad reservada. «Muscari me hizo notar que yo no tengo el gen del quilombo», reflexiona, hablando de cómo se siente atraída por la complejidad de Evangelina, a quien considera una representación de los extremos.

Un Vínculo Con su Pasado

Ciertamente, hay aspectos de la historia que resuenan con su propia vida. «Hay destellos personales en el personaje, adaptados a una narrativa completamente distinta», afirma. La conexión con su infancia en Necochea añade una capa de profundidad a su interpretación.

El Valor de Actuar en el Presente

Valdés también reflexiona sobre sus experiencias de vida y cómo cada cambio ha sido un componente esencial en su crecimiento personal y profesional. «Siempre busqué desafíos que me permitan transformarme», comparte, enfatizando la importancia de la pasión en su carrera.

Reflexiones Sobre la Vida Familiar

Madre de cuatro hijos, Valdés disfruta de la música como un vínculo significativo con ellos. «La música nos une y me mantiene conectada con artistas nuevos», dice, mostrando su aprecio por el arte en todas sus formas.

Reencuentros con el Pasado

Recordando viejas amistades, Valdés menciona su relación con Joaquín Furriel, un capítulo que describe como positivo y sincero. La actriz ha tenido la oportunidad de colaborar con diferentes directores a lo largo de su carrera, y destaca su trabajo actual con Muscari, afirmando que su estilo de dirección se alinea con su etapa actual.

El Encanto del Teatro

Finalmente, Valdés se distancia de los prejuicios sobre su elección de carrera durante el verano. «El escenario es donde realmente quiero estar», declara con entusiasmo, reafirmando su amor por el teatro y su compromiso con cada proyecto que asume.