Heroica Salvación del Niño, pero Adultos Fueron Arrastrados por la Corriente

Tragedia en el Río Gualeguay: Un héroe y una vida perdida en un intento de rescate

Un día de diversión familiar en Entre Ríos se tornó en un devastador suceso. Pablo Zacarías, un correntino de 26 años, sufrió un accidente trágico mientras sostenía a su bebé, lo que llevó a un héroe local a intentar salvarlos.

El domingo, mientras disfrutaban de un día en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, Zacarías se resbaló y cayó al río Gualeguay. Su desesperación fue tal que otro hombre, Ricardo Franco, de 41 años, oriundo de Rosario del Tala, no dudó en lanzarse al agua para ayudarlo. Aunque logró rescatar al bebé, ambos hombres fueron arrastrados por la fuerte corriente.

Búsqueda marítima intensificada

El personal de Prefectura desplegó rápidamente un operativo de búsqueda. Después de largas horas de búsqueda, los cuerpos de Zacarías y Franco fueron hallados a aproximadamente 600 metros del lugar del accidente. Franco fue encontrado en las primeras luces del martes, mientras que el cuerpo de Zacarías fue localizado por la tarde.

Un momento de horror

De acuerdo a testigos, tras la caída, la pareja de Zacarías gritó pidiendo ayuda, revelando que no sabía nadar. «El otro hombre se lanzó al agua, logró sacar al bebé, pero se sumergió nuevamente para rescatar al joven. Después, no los vimos más», relató un testigo de la escena.

Los detalles de la tragedia

El trágico incidente se desarrolló en una parte del río conocida por su correntosa naturaleza y no habilitada para el ingreso al agua. “El área es inhóspita y de difícil acceso”, comentaron las autoridades. La búsqueda abarcó múltiples equipos, incluidos buzos tácticos y embarcaciones, pero, lamentablemente, la noticia fue amarga: ambos hombres fueron encontrados sin vida.

Un homenaje al sacrificio

El cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala rindió homenaje a Ricardo Franco a través de una emotiva publicación. En el mensaje resaltaron su acto heroico al salvar la vida de un bebé, afirmando: «Ricardo dejó una huella de amor y valor, y su sacrificio permanecerá en el corazón de quienes respiran hoy gracias a su valentía”.

El impacto en la comunidad