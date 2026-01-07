Banco Central cierra operación por USD 3,000 millones: ¿Complicaciones para reunir reservas?

El economista Ernesto Mattos analiza el reciente anuncio del Banco Central sobre un repo de 3.000 millones de dólares y sus repercusiones en las reservas del país, en un contexto de incertidumbre global.

En una conversación con Canal E, Ernesto Mattos se refirió al cierre de un repo por 3.000 millones de dólares que ha desatado nuevamente el debate sobre la fragilidad de las reservas argentinas y su incidencia en el equilibrio cambiario. La situación económica internacional se suma a esta creciente tensión.

Un Balance Preocupante de Reservas

Mattos destacó un alarmante dato: en noviembre, las compras de billetes y divisas mostraron un saldo negativo de 1.000 millones de dólares. Acerca del periodo de diciembre, el economista advirtió: “El informe saldrá el 27 de enero, y será crucial entender cómo terminamos el mes, ya que hay evidencias de complicaciones en la acumulación de reservas”.

La Estrategia del Gobierno en el Anuncio del Repo

El timing del anuncio del repo, realizado solo tres días antes, ha flotado en un mar de preocupaciones. Según Mattos, esto señala que «no fue fácil llegar hasta aquí». La forma en que se presentó este anuncio podría sugerir una falta de espacio técnico y una presión imprevista para cumplir con los compromisos económicos.

Además, el economista resaltó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado sus objetivos para dar un respiro al Gobierno argentino. “El FMI ha modificado la meta de reservas y la cuenta corriente para facilitar el cumplimiento de las metas”, comentó.

La Influencia del Escenario Internacional en Argentina

La situación económica del país no puede desvincularse de los cambios en el contexto global. “El mundo está en una transformación acelerada y sus impactos aún son inciertos”, puntualizó Mattos. Uno de los elementos más críticos es la relación de Argentina con China y Estados Unidos.

El economista advirtió que Argentina debe cumplir con la demanda del secretario del Tesoro estadounidense de eliminar el swap financiero con China, un reto que aún no se ha resuelto. “Esto podría traer condicionamientos en el futuro”, alertó.

En cuanto a la postura de China, Mattos sugirió que “China tiene una paciencia diferente”, apuntando a su creciente influencia global. “Ha penetrado en el mercado europeo, se ha expandido en África y sigue siendo un actor clave en la infraestructura y puertos de América Latina”, añadió.