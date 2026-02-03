Recaudación tributaria de enero se desploma más del 7% por caídas en retenciones e impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha revelado cifras sorprendentes sobre la recaudación tributaria de enero 2026. A pesar del crecimiento, los desafíos económicos siguen marcando el camino a seguir.

Cifras Clave de la Recaudación

Según ARCA, la recaudación tributaria totalizó un impresionante $18.337.625 millones, reflejando un incremento interanual del 22%. Sin embargo, si analizamos los datos en términos reales, observamos una disminución del 7,4%, y una caída del 6% al excluir tributos relacionados con el comercio exterior, tal como lo señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Factores que Influyen en la Recaudación

El informe apunta que el crecimiento de la recaudación se vio afectado por varios factores negativos, tanto en el comercio exterior como en la dinámica de pagos internos. Un aspecto determinante fue el aumento en la cantidad de contribuyentes que se acogieron a planes de pago, lo que impactó negativamente en ingresos importantes como el IVA y las contribuciones a la Seguridad Social.

Análisis del IVA y el Impuesto a las Ganancias

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) reportó $6.213.245 millones con un aumento del 16,4%. Sin embargo, existe una clara disparidad entre sus componentes: mientras el IVA Impositivo, asociado al mercado nacional, creció un 28%, el IVA Aduanero cayó 7,6%, principalmente debido a la baja en las importaciones y menos días hábiles de operación en comparación con el año anterior.

Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias tuvo un rendimiento notable, aumentando un 32,4% y alcanzando los $3.403.975 millones. Este resultado fue impulsado por cambios en el régimen de anticipos para sociedades, que implicó un aumento en las alícuotas.

Desafíos en el Comercio Exterior

Uno de los aspectos más preocupantes fue la caída en la recaudación por Derechos de Exportación, que disminuyó un 21,7% interanual. Esta baja se atribuye a la reducción de las alícuotas para productos agrícolas. Por ejemplo, los derechos para la soja pasaron del 33% al 24%.

En contraposición, los Derechos de Importación aumentaron un 10,7%, favorecidos por el aumento en el tipo de cambio y la aplicación del Impuesto PAIS para ciertos bienes.

Incremento en Seguridad Social

Los ingresos correspondientes a la Seguridad Social se elevaron a $5.499.301 millones, lo que representa un crecimiento del 27,3%. Este aumento se vio favorecido por la recaudación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario y por el incremento en la remuneración promedio.

Análisis de Variaciones Reales

De acuerdo con el IARAF, enero de 2026 marcó la sexta disminución interanual real consecutiva en la recaudación tributaria nacional total. Se anticipa una inflación del 2,4% para el mes, lo que complica aún más la situación.

Especialmente preocupante es la caída del 40,6% en los derechos de exportación en términos reales, una disminución atribuida a la eliminación de cargas tributarias en el sector agropecuario. Los impuestos internos también sufrieron, con una reducción real interanual del 18,2%.