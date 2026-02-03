Roberto Giordano y Jeffrey Epstein: Revelando su Conexión

La reciente liberación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado lugar a un nuevo capítulo en el escándalo de Jeffrey Epstein, que involucra al famoso estilista argentino Roberto Giordano, fallecido en 2024. Estos hallazgos revelan conexiones inesperadas que podrían sacudir el entorno de la moda y la alta sociedad.

Los archivos desclasificados, que comprenden más de seis millones de registros, indican que Epstein realizó transferencias de dinero a Giordano en varias ocasiones, usualmente por montos cercanos a los 500 dólares. Sin embargo, la documentación no proporciona detalles sobre el propósito de estos giros ni su relación con servicios específicos.

Un Viaje Inquietante a Uruguay

Además, los documentos revelan un viaje de Epstein a Uruguay en diciembre de 2016, respaldado por correos que muestran cómo el financista pospuso una reunión con el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak, debido a un «desplazamiento urgente» a Punta del Este. Este destino era un punto de encuentro para Giordano en esos tiempos, lo que añade más misterio a su relación.

Roberto Giordano: Icono de la Moda Argentina

Giordano, quien contaba con 79 años al momento de su fallecimiento, fue un referente en el mundo del estilismo argentino por décadas. Reconocido por sus desfiles en el Río de la Plata y su vinculación con la alta sociedad, pasó sus últimos años en Uruguay tras enfrentar problemas legales en Argentina relacionados con defraudación al Estado y deudas en aportes sociales.

Nuevas Interrogantes en el Caso Epstein

La inclusión del nombre de Giordano en este entramado evidencia la complejidad de la investigación sobre Jeffrey Epstein, y añade nuevas dimensiones a la red de contactos y movimientos financieros en su vida. La situación continúa siendo objeto de análisis judicial y mediático a nivel global.