Aguiar: «Los trabajadores no permitiremos manipulación de estadísticas»

La decisión de Marco Lavagna de dejar su puesto al frente del INDEC genera importantes interrogantes sobre el futuro de la medición de la inflación en Argentina.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su preocupación afirmando que esta renuncia podría tener implicaciones graves para la transparencia del instituto.

Un Contexto Alarmante

«No es casual que la renuncia de Marco Lavagna suceda a apenas ocho días de la introducción del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)», comentó Aguiar a través de su cuenta en X. Esta renuncia, según él, ocurre en un momento crítico, tras siete meses de aumento continuo de la inflación.

El gremialista añadió: «No podemos descartar que los nuevos dirigentes del instituto busquen manipular la información y ejercer un mayor control sobre los datos».

Compromiso con la Verdad Estadística

Aguiar dejó claro que «los trabajadores no aceptaremos que se distorsionen las estadísticas». Subrayó que «el deterioro de las condiciones de vida y el aumento de la inflación son innegables».

En un fuerte llamado a la acción, afirmó: «Reafirmamos nuestra lucha por un INDEC que sea independiente de las influencias políticas».

La Reacción de ATE INDEC

Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE INDEC, también expresó su alarma en relación a la renuncia de Lavagna, destacando que coincide con la publicación del nuevo IPC basado en las ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHO) 2017/18.

El sindicato mantiene su postura de exigir un INDEC que opere sin injerencias del poder político, subrayando la importancia de mantener la integridad de los datos que el organismo produce.

El dirigente hizo eco de una preocupación histórica, señalando que “esto recuerda un deja vu, ya que en circunstancias similares en 2007 se intervino políticamente el instituto porque no convenía un dato particular del IPC». Llaneza espera que el próximo 10 de febrero se presente este indicador con las correspondientes ponderaciones de la ENGHO.