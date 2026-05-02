Rodolfo Tailhade: El ex espía de Cristina Kirchner que el Gobierno denuncia por revelar información sobre la familia Adorni

Escándalo en el Congreso: Rodolfo Tailhade Denuncia Espionaje y Se Defiende de Acusaciones por Parte del Gobierno

Rodolfo Tailhade, actual diputado nacional y ex operador judicial cercano a Cristina Kirchner, se encuentra en el centro de un cruce de acusaciones que pone en jaque su trayectoria y la de varios funcionarios actuales.

Un Conflicto que Se Intensifica La tensión política en Argentina ha escalado tras las acusaciones de espionaje ilegal lanzadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contra Tailhade. Esta controversia ha despertado un debate sobre la privacidad y la seguridad de los funcionarios en el país.

Accusaciones de Espionaje Ilegal Adorni sostuvo que Tailhade poseía información delicada sobre él y su familia, lo que justifica las acciones del Gobierno para llevar el asunto a la justicia. «Todos los funcionarios están en riesgo de ser espiados», enfatizó el jefe de Gabinete, refiriéndose a la importancia de acciones legales ante lo que considera un acto de traición.

Reacciones Fuertes y Personales Por su parte, Tailhade, conocido por su retórica agresiva en el Congreso, no se quedó atrás en su respuesta. En un giro inesperado, criticó a Adorni y a su esposa, Bettina Ageletti, alegando que utiliza recursos del Estado para su vida personal, un hecho que pisaría la línea de la legalidad en el seguimiento de personas.

Un Pasado Polémico en el Poder Leafando su historia en el kirchnerismo, Tailhade ha sido una figura clave en varias controversias, desde liderar acusaciones contra la oposición hasta ocupar posiciones estratégicas en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Su vinculación con la AFI, donde se desempeñó como director de Contrainteligencia, lo coloca en una posición peculiar frente a estas acusaciones.

Una Trayectoria Llenas de Polarizaciones Durante su carrera política, Tailhade ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntos abusos de poder, incluido un caso sobre la pérdida de millonarias grabaciones telefónicas relacionadas con el atentado a la AMIA. Sin embargo, muchos de sus intentos represivos que busca cerrar casos de corrupción en su círculo aún se encuentran en debate.