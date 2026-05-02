El fútbol se convierte en una experiencia musical

La Orquesta del Multiverso, bajo la dirección de Chacho Garabal, transforma cada concierto en una experiencia inolvidable que va más allá de la música. Con su innovador enfoque, fusiona lo sinfónico, lo audiovisual y lo performático, creando un espacio donde el espectador se convierte en parte activa del espectáculo.

Un Viaje Musical Más Allá de lo Convencional

La propuesta de la Orquesta del Multiverso no se limita a ofrecer simples conciertos; es una experiencia sensorial completa. Garabal describe su visión: “La música es solo el inicio de un viaje que se enriquece con la interacción del público.” Esta orquesta no interpreta piezas, las reimagina, dándoles un nuevo significado y conexión emocional.

Fútbol y Música: Un Entrecruce Potente

El director compara la esencia del fútbol con la música sinfónica: «El fútbol es inherentemente musical. Desde los cantos de la hinchada hasta los momentos de tensión, todo tiene una estructura que resuena con lo sinfónico». Este cruce se vuelve la esencia de su próximo proyecto, el Mundial Sinfónico, que busca celebrar no solo la música, sino la emoción colectiva que despierta el evento deportivo más esperado del planeta.

Aprendiendo de Proyectos Anteriores

La Orquesta del Multiverso se nutre de experiencias anteriores, como Galaxias Sinfónicas. Garabal revela: “El público no solo quiere escuchar, busca vivir algo único.” Cada espectáculo está diseñado para involucrar al espectador desde el momento en que entra al recinto, haciendo que se sienta parte de la narrativa.

Ruptura de Fronteras: Democratizando la Música

Una de las metas principales es romper con las barreras entre géneros y públicos. “Queremos que lo sinfónico sea accesible, que lo popular se eleve”, aclara Garabal. Esto crea una atmósfera en la que cada espectador puede conectar con sus propios universos emocionales.

Una Inmersión Total en la Experiencia

La orquesta se enfoca en activos inmersivos, buscando no solo presentar música, sino sumergir al público en una narrativa continua. “Desde la ambientación hasta los personajes que reciben a los asistentes, todo forma parte de un relato que transforma la experiencia”, explica Garabal.

Construcción Emocional: Más que Música

La distinción entre un concierto tradicional y la propuesta de la Orquesta del Multiverso radica en la intencionalidad. Aquí, cada sonido se entrelaza con una historia, creando un clima emocional que invita a los espectadores a vivir una experiencia completa.

Un Deseo de Conexión

Finalmente, Garabal comparte su deseo más profundo: “Quiero que el público se emocione, recuerde y se sienta parte de algo mayor. Cuando alguien dice ‘esto me atravesó’, es el mayor logro posible». La música tiene el poder de conectar mundos interiores, y la Orquesta del Multiverso está aquí para explotarlo al máximo.

Reflexionando sobre el Multiverso

Hablar de multiverso es reconocer la complejidad de nuestra existencia. No somos una sola cosa; somos un conjunto de experiencias. Y así como la música nos acompaña en cada etapa, la Orquesta del Multiverso se propone explorar cada uno de esos rincones emocionales que todos llevamos dentro.