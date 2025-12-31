Seis motochorros armados asaltan en la Ricchieri: el robo quedó grabado

Un motociclista vivió un aterrador momento en la autopista Ricchieri, donde fue asaltado por un grupo de seis delincuentes armados. El hecho, captado en video por su propio casco, reaviva el debate sobre la seguridad en las principales vías de acceso a Buenos Aires.

El violento episodio tuvo lugar el pasado domingo por la tarde, a la altura del Mercado Central, cuando el motociclista regresaba a casa tras pasar el día en Ezeiza. De repente, fue atacado por varias motos que lo rodearon, cerrándole el paso y dejando sin opción de escapar.

Un asalto coordinado que dejó huella

El registro de la cámara muestra cómo, en un instante, el conductor se convirtió en víctima de un plan bien orquestado por parte de los ladrones, que portaban armas de fuego. En medio del ataque, se escuchan sus súplicas: “Tomá, tomá, te la doy la moto, no me hagan nada», mientras uno de los delincuentes lo palpa y revisa sus pertenencias.

Ayuda inesperada

Tras el asalto, el hombre quedó en estado de shock, pero afortunadamente fue auxiliado por un automovilista que vio lo ocurrido. Este buen samaritano lo llevó hasta una comisaría en Tapiales, donde finalmente se presentó la denuncia correspondiente.

Investigación en marcha

La UFI N°12 de San Justo se ocupa del caso, analizando las imágenes del ataque y las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona para identificar a los culpables. Este suceso pone de manifiesto la creciente inquietud por la inseguridad en el conurbano bonaerense, especialmente en vías tan transitadas que conectan con la Ciudad de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.