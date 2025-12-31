Kennedy Center Cambia Reglas Antes de Votación para Incluir el Nombre de Trump

La reciente decisión del Centro Kennedy de limitar la votación a los fideicomisarios designados por Donald Trump ha desatado una ola de controversia y protestas.

Los cambios en los estatutos del Centro Kennedy han generado una tormenta de reacciones. Adoptadas a principios de este año, las nuevas reglas excluyen a los miembros ex-officio, que son nombrados por el Congreso, de participar en votaciones. Este movimiento, percibido como una estrategia para insertar el nombre de Trump en esta emblemática institución, ha suscitado serias preocupaciones sobre la legalidad de la medida.

Modificaciones Controversiales en los Estatutos

Las enmiendas, aprobadas en mayo, especifican que los miembros ex-officio no pueden votar ni ser considerados para el quórum. Esto se hizo evidente cuando, el 18 de diciembre, la junta acordó por unanimidad rebautizar el centro como el «Donald J. Trump y el Centro Memorial John F. Kennedy para las Artes Escénicas».

Reacciones y Consecuencias

La noticia disparó una serie de reacciones vehementes. Varios artistas han cancelado sus presentaciones en el centro, y legisladores como Joyce Beatty han manifestado su intención de revertir el cambio de nombre debido a que, según argumentan, se requiere un acto del Congreso para tal modificación.

El Papel de Trump y sus Aliados

Trump asumió la presidencia de la junta en febrero, llevando a cabo una purga de miembros anteriores y colocando a sus seguidores en posiciones clave, incluido Ric Grenell, un ferviente defensor de la ideología «America First». Grenell, conocido por su estilo directo, ya había tenido un papel significativo durante su gestión como embajador en Alemania y como director interino de inteligencia nacional.

Socios Estratégicos y Legalidad en Debate

El Centro Kennedy cuenta con 34 miembros en total, de los cuales 23 son ex-officio designados legalmente, teniendo entre ellos a figuras clave como el alcalde de Washington D.C. y líderes del Senado. Comentarios de expertos legales sugieren que las nuevas restricciones podrían violar la carta fundamental de la institución.

La Opinión de los Expertos

Ellen Aprill, especialista legal de UCLA, subrayó que la intención de la carta era incluir un grupo diverso en la dirección del centro, no limitarla a los ángeles designados por el presidente.

Impacto en la Audiencia y la Comunidad Artística

A medida que continuan las cancelaciones de actuaciones, la audiencia para la ceremonia de honores del Centro Kennedy ha caído a un récord de 3.01 millones, lo que representa una disminución del 25% respecto al año anterior. La gala, presentada por Trump, contó con artistas como Gloria Gaynor y Kiss, pero la reacción pública sugiere un distanciamiento creciente.

El Controversial Timing de Trump

Mientras tanto, Trump ha aprovechado las redes sociales para criticar a la familia Kennedy en un momento delicado, tras el anuncio del fallecimiento de Tatiana Schlossberg, nieta de JFK, a los 35 años.

La controversia en torno al Centro Kennedy continúa intensificándose, y hasta el momento, la institución no ha emitido declaraciones adicionales al respecto.