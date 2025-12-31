Desarrollan IA que predice tasas de desempleo

Investigadores de la Universidad de Nueva York han creado un innovador sistema que permite detectar tasas de desempleo a partir del análisis de mensajes en la plataforma X, revelando importantes tendencias en el mercado laboral.

JoblessBERT, así se llama el proyecto que utiliza inteligencia artificial para identificar menciones sobre desempleo en redes sociales, generando estimaciones más precisas que los métodos convencionales.

Un enfoque basado en redes sociales

El equipo de científicos encontró que muchos usuarios expresan su situación laboral en X, lo que convierte estos mensajes en indicadores valiosos para medir el desempleo. Así, desarrollaron un modelo de inteligencia artificial que analiza más de 31 millones de publicaciones de la plataforma, realizadas entre 2020 y 2022.

Resultados impactantes

Los resultados son impresionantes; JoblessBERT ha logrado detectar tres veces más menciones de desempleo que los métodos tradicionales. Gracias a esto, se han obtenido estimaciones fiables de las tasas de desempleo a nivel nacional, estatal y municipal en Estados Unidos.

Mejorando la precisión de las estimaciones

El uso de esta inteligencia artificial ha reducido los errores en las predicciones en casi un 55% en comparación con otros métodos. Los investigadores destacan que esta combinación de análisis de datos de redes sociales y modelos de IA puede complementar las estadísticas económicas tradicionales, como encuestas, mejorando así la formulación de políticas públicas.

Un avance para la toma de decisiones

Los datos obtenidos por JoblessBERT permiten hacer pronósticos sobre solicitudes de seguro de desempleo con hasta dos semanas de anticipación, tanto en épocas de volatilidad como en períodos más estables. Este avance resalta la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para enriquecer el análisis económico y apoyar decisiones públicas más informadas.

Hacia un análisis económico más dinámico

En una era donde los datos en tiempo real son cada vez más cruciales, el estudio subraya cómo las redes sociales pueden ser una fuente complementaria esencial para el análisis económico. Los investigadores terminan afirmando que la integración de IA con metodologías estadísticas es fundamental para abordar desafíos sociales y económicos contemporáneos.