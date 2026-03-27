Senado de EE. UU. fracasa por séptima vez en financiar parcialmente el DHS

A pesar de los intentos, el Senado estadounidense no ha conseguido avanzar una ley crucial para financiar parte del Departamento de Seguridad Nacional, que se encuentra paralizado desde hace casi seis semanas.

Conflicto en el Senado: ¿Qué Está en Juego?

La más reciente votación se llevó a cabo pocas horas después de que Donald Trump anunciara su intención de firmar una orden ejecutiva para instruir al secretario del DHS, Markwayne Mullin, a pagar inmediatamente a los agentes de la TSA, un movimiento que podría aliviar la presión sobre el Congreso antes de un receso programado de dos semanas.

Resultados de la Votación y Posibilidades Futuras

Con un voto de 53 a 47, mayormente alineado a las líneas partidarias, el Senado no logró los 60 votos necesarios para avanzar en la legislación, marcando el séptimo intento fallido. Solo el senador demócrata John Fetterman rompió con su partido para apoyar el proyecto de ley. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, presentó una moción para reconsiderar, lo que permitiría discutir nuevamente la propuesta.

Puntos Críticos en la Negociación

Los legisladores continúan en un estancamiento mientras tratan de llegar a un consenso para financiar diversas áreas afectadas del DHS, incluyendo la TSA, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Reacciones y Estrategias de los Partidos

Thune consideró la última propuesta republicana como la «última y final oferta», pero fue rechazado por los demócratas. Estos, por su parte, han solicitado reformas más firmes en la aplicación de las leyes de inmigración tras incidentes recientes en Minneapolis, donde se produjeron disparos fatales por parte de la policía durante la gestión de Trump.

Acciones de Urgencia por Parte de Trump

Ante la ruptura de negociaciones, Trump invocó una emergencia nacional para pagar de inmediato a 50,000 agentes de seguridad aeroportuaria afectados por el cierre. En su plataforma, anunció la firma de una orden ejecutiva para «detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos». Thune reconoció que la medida aliviaría temporalmente la situación, pero subrayó que es solo una solución a corto plazo.

Propuestas Alternativas de Financiación

Reportes indican que los republicanos del Senado están elaborando un texto para financiar la mayor parte del DHS posible, con la esperanza de aprobarlo por consentimiento unánime. La propuesta busca financiar agencias como la TSA pero negaría fondos para las operaciones de deportación de ICE. Los demócratas, por su parte, presentaron una medida que vinculaba la financiación del DHS con reformas en la aplicación de la ley de inmigración, pero fue rápidamente desestimada.

Impacto en los Empleados del DHS

En una audiencia de seguridad nacional, la administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, informó sobre tiempos de espera históricos en los aeropuertos. Indicó que los empleados de la TSA perderán un total acumulado de $1,000 millones en cheques de pago durante este año fiscal debido a los repetidos cierres del DHS.

La situación ha llevado a algunos agentes a dormir en sus autos, vender sangre y plasma, y asumir trabajos adicionales para llegar a fin de mes. Actualmente, se estima que casi el 40% del personal de la TSA no se presenta a trabajar debido a la falta de pago.

Recientes Desafíos Legislativos

En otra votación, los senadores tampoco lograron avanzar en un enmienda a una importante ley que requeriría a los votantes presentar identificación con foto en las elecciones. Esta enmienda, impulsada por el republicano John Husted, fue bloqueada, recibiendo ninguna apoyo demócrata.