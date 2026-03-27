Gobierno de Salta denuncia falsificación de documento de matrimonio en la Quebrada de las Conchas

Escándalo en Cafayate: Denuncian Falsificación en Boda en Área Protegida

En un hecho que ha generado gran controversia, el gobierno de Salta ha puesto en tela de juicio la legalidad de un casamiento celebrado en la icónica Quebrada de las Conchas. La autorización presentada por la pareja involucrada ha sido declarada como falsa, y se ha iniciado una investigación judicial para esclarecer la situación.

Las tensiones comenzaron cuando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que la autorización utilizada por la pareja no estaba emitida por el organismo competente. Tras recibir información sobre un documento apócrifo, las autoridades decidieron actuar legalmente.

La Investigación Avanza

El comunicado oficial señala: «No existe evidencia de que dicho documento haya sido expedido por nuestras oficinas». Como resultado, se interpuso una denuncia con el objetivo de proteger la integridad del área, que es de alto valor ambiental y estratégico para la provincia.

La Viralización del Evento

La controversia cobró impulso después de que imágenes del enlace, compartidas en Instagram por la pareja, comenzaran a circular en las redes. Nicole Pocoví y Federico Maran, quienes compartieron su experiencia, se encontraron en el centro de la polémica.

La Propietaria también se Vea Afectada

Además, una mujer identificada como Lucía Grajales Soriano, quien dice ser propietaria de una vivienda en la ubicación del evento, confirmó que se trataba de una celebración familiar. La Secretaría de Ambiente, liderada por Alejandro Andazábal, ha denunciado a Grajales por la presunta falsificación de la firma del funcionario en la documentación presentada para el evento.

“No autorizamos nada», declaró Andazábal a medios locales. “Ese documento es falso. Vamos a actuar hasta las últimas consecuencias».

Normativas en Juego

El escándalo se intensificó cuando la Municipalidad de Cafayate reveló que el evento no tenía los permisos necesarios. «Tratar de realizar actividades en un área protegida está sujeto a regulaciones específicas que deben respetarse», enfatizó el municipio en un comunicado.

Legalidad y Protección Ambiental

Las autoridades se han hecho eco de las leyes 7.070 y 7.107, que rigen la protección del medio ambiente y las condiciones para intervenir en áreas naturales. Según explican, «toda actividad debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa y debe ser gestionada a través de canales oficiales».

Además, recordaron que las autorizaciones solo son válidas si provienen de trámites administrativos formales, lo que excluye cualquier tipo de documento informal o no oficial.

Proceso Judicial en Curso

La causa ha sido asignada a la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien investiga un posible delito relacionado con la autorización del evento. Junto con la intervención del Ministerio Público Fiscal de Salta, se están tomando medidas para determinar responsabilidades tanto penales como contravencionales.

“Ambas entidades están trabajando de manera coordinada para asegurar el cumplimiento de la ley y la protección del medio ambiente”, concluyó el MPFS en su declaración.