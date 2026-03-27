Federico Furiase Defiende la Economía: ‘No Creo que la Gente Esté Peor’

El secretario de Finanzas defendió el rumbo económico del país y planteó un panorama optimista en medio de un contexto inflacionario. Las familias y las empresas están comenzando a sentir los cambios positivos.

En un esfuerzo por disipar las inquietudes sobre la economía argentina, Federico Furiase, secretario de Finanzas, defendió los avances recientes y cuestionó las críticas sobre el impacto en la población. “No creo que esté peor. El punto de partida era una inflación de 1% diario”, aseguró al explicar el contexto del actual programa económico.

Un pasado insostenible y un presente en normalización

Furiase describió la situación anterior como insostenible, resaltando cómo la alta inflación generaba un comportamiento de consumo anómalo: “Los pesos te quemaban y salías al supermercado a sobreestoquearte”, comentó. Sin embargo, enfatizó que ahora el país está viviendo un proceso de normalización: “Es una economía que se estabilizó”, agregó, haciendo hincapié en la desaceleración de la inflación y las mejoras en variables económicas clave.

Avances en el acceso al crédito y el cambio en el consumo

El secretario consideró que uno de los logros fundamentales del programa económico ha sido la reducción de la incertidumbre. “Antes no podías hacer una inversión a mediano plazo. Todo eso ha cambiado rotundamente”, repitió. Además, destacó que las empresas ahora tienen acceso al crédito, permitiendo así una mejor planificación de inversiones.

El impacto positivo de estas medidas se siente también en los hogares: “Encuentro familias de clase media que pueden obtener un crédito hipotecario y eso les cambia la vida radicalmente”, expresó. En cuanto al consumo, Furiase descartó las visiones pesimistas y afirmó que “el consumo privado está en máximos históricos”, aunque notó un cambio en su composición hacia bienes durables como electrodomésticos y automóviles.

Tendencias en inflación y empleo

Furiase abordó el desempeño de los precios, sugiriendo una tendencia a la baja en la inflación. “La inflación es un fenómeno monetario”, explicó, destacando que los indicadores actuales apuntan a una desaceleración. Afirmó que esto permitirá la recuperación de los salarios, aunque reconoció que hay factores coyunturales que todavía crean presión en el corto plazo.

Sobre el empleo, el secretario informó sobre un crecimiento de 400,000 puestos, aunque advirtió que el incremento proviene mayormente de áreas informales, subrayando la urgencia de reformas laborales. También destacó las políticas destinadas a fomentar la inversión, mencionando la reducción de impuestos y la implementación de incentivos como el RIGI.

Fortaleza macroeconómica ante desafíos

Finalmente, Furiase subrayó la solidez del programa económico al enfrentarse a choques internos y externos: “Eso habla de la fortaleza macroeconómica”, concluyó, defendiendo la estabilidad del tipo de cambio y la disminución de tasas de interés a pesar de la volatilidad global.