Siete muertos en el sur de Líbano por bombardeos israelíes y tensiones por alto el fuego

A pesar de un alto el fuego en vigor, los recientes bombardeos de Israel en el sur de Líbano han dejado al menos siete muertos y varios heridos. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la situación.

Las fuerzas armadas israelíes intensificaron sus ataques aéreos en varias aldeas del sur de Líbano, a pesar de una tregua en vigor. Las autoridades locales han reportado un saldo trágico de víctimas, mientras la situación se torna cada vez más crítica.

Impacto de los Ataques en Comunidades Locales

Los medios de comunicación del estado libanés han documentado los efectos devastadores de los ataques, con numerosas aldeas afectadas. La aviación israelí ha emprendido una campaña de demolición dirigida a la infraestructura del grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán.

Justificación de los Bombardeos por parte del IDF

La Fuerza de Defensa de Israel (IDF) ha afirmado que más de 50 bombardeos en las últimas 24 horas se realizaron con el objetivo de desmantelar objetivos terroristas, específicamente en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah. Hasta el momento, no se informaron bajas del lado israelí.

Reacciones de Hezbollah y Amenazas de Escalada

Hezbollah, por su parte, ha confirmado que han atacado a las tropas israelíes mediante el uso de drones en una aldea costera. Además, el IDF ha difundido un video que muestra la destrucción de un estadio de fútbol lleno de explosivos en Bint Jbeil. La IDF advierte a los habitantes de nueve aldeas del sur que abandonen sus hogares ante la posibilidad de más ataques.

Plan de Ocupación Israelí en el Sur de Líbano

Funcionarios israelíes han indicado que planean ocupar partes del sur de Líbano, asegurando que la línea de defensa se extiende varios kilómetros dentro del territorio libanés. Esta medida ha generado alarma, ya que los residentes no han podido regresar a sus hogares.

Perspectiva Humanitaria y Denuncias

A pesar de las afirmaciones del IDF de que sus ataques se dirigen solamente a Hezbollah y no a la población civil, informes de observadores revelan la destrucción sistemática de barrios completos. La falta de acceso dificultó la evaluación por parte de las fuerzas de paz de la ONU y funcionarios libaneses, aumentando las preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos.

«Estaban demoliendo gradualmente hasta llegar a la plaza principal, y ahora no quedan casas», señala Hassan Sweidan, un residente cercano que observa desde una aldea vecina.

Ceasefire en Tensión

Aunque un alto al fuego de diez días comenzó el viernes, tanto Israel como Hezbollah han llevado a cabo ataques desde entonces. Este alto al fuego, que ha sido extender un tiempo más, presenta una inestabilidad palpable mientras ambos lados continúan en alerta máxima.