Iturrioz aborda el caso Cárdenas y critica los ‘beneficios’ judiciales

La reciente detención de Darío Fernando "Loco" Cárdenas, quien se encontraba fugitivo desde marzo, marca un avance significativo en la lucha contra el crimen en la región.

La Policía de Chubut ha logrado dar con el paradero de Darío Fernando «Loco» Cárdenas, un criminal que había escapado de un consultorio psicológico y estaba prófugo desde marzo. Esta captura se realizó en una vivienda ubicada en la calle Mamero, en el sector sur de Trelew, y fue anunciada en una conferencia de prensa por el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.

Cárdenas nunca logró salir de la zona del Valle, aunque intentó ocultarse en Playa Unión por algunos días. El ministro Iturrioz detalló que su grupo delictivo había adquirido varios vehículos, incluyendo un Ford Focus y una Renault Duster, para facilitar su fuga.

Operativo de Vigilancia y Captura

La policía había estado monitoreando un automóvil que sus cómplices mantenían oculto para eludir la vigilancia. Al momento de la detención, el auto había sido reparado y modificado con el propósito de sacar al prófugo de la provincia.

La detención se efectivizó inmediatamente tras romperse el cordón de seguridad que rodeaba al grupo de Cárdenas, en el contexto de una investigación más amplia sobre robos en la zona.

Críticas Contundentes al Sistema Judicial

Durante la conferencia, Iturrioz expresó su preocupación por los beneficios que reciben los delincuentes peligrosos a manos de algunos jueces, lo cual, según él, facilita su fuga. «Los jueces de ejecución deben reflexionar sobre los incentivos que están dando a estos criminales», subrayó el ministro.

También hizo alusión a la problemática de la falta de control sobre las telecomunicaciones en las cárceles, lo cual, asegura, ha permitido que estos planes de escape se lleven a cabo sin inconvenientes. Iturrioz denunció que el sistema judicial no actúa ante las señales de lavado de activos que han sido detectadas.

Reacción de la Familia de la Víctima

La captura de Cárdenas fue recibida con gran alivio por la familia de Damián Sena, el joven que Cárdenas asesinó en 2021. Iturrioz mencionó que la madre de la víctima expresó su felicidad por la noticia, resaltando el compromiso del gobierno por buscar justicia para las víctimas de delitos.

Cárdenas volverá al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) para continuar cumpliendo su condena de 15 años, mientras se investiga la participación de aquellos que lo ayudaron a permanecer oculto.