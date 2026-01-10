sábado, enero 10, 2026
Sismo de 4.4 grados sacude Jalisco hoy, 9 de enero

Título: Temblor en México: Sismos de magnitud 4.4 y 4.1 sacuden regiones del país

Bajada: Este jueves se registraron dos sismos significativos en México, el primero en Jalisco y el segundo en Oaxaca, generando preocupación entre los residentes de las zonas afectadas.

El Servicio Sismológico Nacional de México reportó un sismo a las 17:49 horas, con una magnitud de 4.4, localizado a 400 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. El fenómeno se sintió a una profundidad de 5 km.

Un sismo previo también fue registrado a las 02:59 horas, con una magnitud de 4.1 en Crucecita, Oaxaca, a una profundidad de 6.1 km. Las imágenes del temblor han captado la atención de los medios y de la comunidad local.

Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)

Asimismo, el Servicio Sismológico Nacional registró otro temblor a las 02:30 horas en Petatlán, Guerrero, también con magnitud 4.4 y una profundidad de 3.9 km. Esta serie de sismos ha generado preocupación por la seguridad de los habitantes en las regiones afectadas.

Temblor reportado en Guerrero. (SSN)

México se encuentra ubicado en una zona sísmica activa, resultado de la interacción de cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Esta actividad constante sitúa al país en una región de alta sismicidad, lo que exige vigilancia y preparación ante este tipo de fenómenos naturales.

