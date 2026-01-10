Impacto de Usar Tarjetas en el Extranjero: ¿Cómo Afecta Tus Gastos?

El próximo lunes 12 de enero marca un cambio significativo en la economía argentina, ya que el recargo del 30% sobre consumos en moneda extranjera se reducirá a la mitad, beneficiando a los consumidores que utilizan tarjeta en el exterior.

Este vencimiento del Impuesto PAIS, que gravaba las operaciones vinculadas al dólar, promete redefinir el panorama para aquellos que realizan compras internacionales. Con su eliminación, se reduce el costo final de los productos adquiridos en el extranjero, generando un alivio para muchos argentinos.

Detalles sobre el Vencimiento del Impuesto PAIS

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la defensa del consumidor cobra relevancia, ya que el vencimiento se fija para el lunes 12 de enero de 2026. Este plazo incluye una variedad de obligaciones fiscales que deben cumplirse para evitar sanciones. Cabe aclarar que para ciertos contribuyentes el momento del pago variará según la terminación del CUIT.

Qué Implica la Supresión del Impuesto PAIS

La eliminación de este impuesto permitirá a los consumidores finales acceder a dólares y servicios internacionales con un costo reducido. Esto se traduce en un menor gasto al utilizar tarjetas en el exterior, ya que el impuesto se sumaba a otras percepciones fiscales como el anticipo de Ganancias y Bienes Personales.

Beneficios del Cambio en el Impuesto

El Impuesto PAIS fue implementado en 2019 y tenía una vigencia de cinco años. Su fin significa que las compras en moneda extranjera se calcularán sobre la base del dólar oficial, añadiendo solo el 30% de percepción por Ganancias. Esta modificación reduce a la mitad el recargo en compras internacionales.

Como explica Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba, “el dólar tarjeta ahora se vuelve mucho más competitivo, acercándose a las cotizaciones de los dólares financieros y cerrando la gran brecha del pasado.”

Devolución de Percepciones: ¿Cómo Funciona?

Además, la percepción de Ganancias se puede solicitar como devolución ante la ARCA al final del año fiscal, lo cual no era posible con el Impuesto PAIS. Este proceso está diseñado para beneficiarios que no tributan por ambos impuestos, y aquellos que sí deben tener en cuenta estas percepciones para sus deducciones anuales.

El proceso de solicitud es completamente digital: el contribuyente debe acceder al servicio «Devolución de Percepciones», seleccionar el período y seguir los pasos necesarios, incluyendo la generación de una solicitud con CUIT y clave fiscal.

Alternativas para Optimizar Gastos en el Extranjero

Con el fin del Impuesto PAIS, el pago de compras en dólares propios se vuelve cada vez más atractivo. Esta opción no solo elimina el impuesto, sino que también evita las percepciones vigentes, permitiendo una mayor flexibilidad y ahorro en consumos internacionales. Es importante que dicha compra se realice desde una cuenta en dólares.