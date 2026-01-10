Irán: Líder supremo acusa a manifestantes de seguir el juego de Trump en medio de protestas crecientes

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, ha descalificado las recientes manifestaciones en el país, responsabilizando a los participantes de ser "vándalos" al servicio de Donald Trump, y llamando a la represión de las protestas en crecimiento.

Las protestas estallan en distintas ciudades iraníes

El mensaje de Jamenei se emitió en medio de un contexto de crecientes protestas a lo largo del país, incitadas por el descontento social y la crisis económica. Teherán y varias localidades han presenciado manifestaciones que han tomado protagonismo en los últimos días.

Imágenes que retratan la indignación

Los videos que circulan en redes sociales reflejan la magnitud de las protestas, con imágenes de multitudes marchando y expresando consignas contra el régimen. Varios edificios y vehículos han sido incendiados, creando un ambiente de caos y tensión.

Datos alarmantes sobre el conflicto

Según la agencia de derechos humanos HRANA, más de 100 ciudades han sido escenario de disturbios en las últimas dos semanas. Las cifras sobre víctimas son preocupantes: al menos 22 personas han perdido la vida, mientras que otros informes sugieren un total de 34 fallecidos y numerosas detenciones, que alcanzan las 2,200.

Medidas drásticas y restricciones

A medida que la situación se descontrola, varias aerolíneas internacionales han suspendido operaciones a Irán. Las autoridades han restringido el acceso a medios de comunicación y han reducido drásticamente la conectividad a Internet, limitando el tráfico a un 1% de lo habitual.

«No habrá indulgencia»

En sintonía con el discurso de Jamenei, el Consejo Supremo Nacional de Seguridad de Irán ha advertido que las fuerzas del orden no dudarán en actuar con firmeza contra los que consideran «saboteadores», alegando una conspiración foránea con el apoyo de EE.UU. e Israel.

Contexto internacional tenso

Esta ola de manifestaciones coincide con declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha hecho saber que el gobierno iraní enfrentará consecuencias severas si continúa utilizando la violencia contra los manifestantes. Reza Pahlavi, hijo del último sha iraní, ha instado a la población a actuar y ha apelado a Trump para que esté preparado para intervenir en su apoyo.

Causas de la indignación

La protestas comenzaron como respuesta a la depreciación de la moneda local, el rial, lo que generó un sentimiento de frustración entre comerciantes y estudiantes. La situación económica en el país ha empeorado, afectada por crisis políticas y sociales, así como el impacto de sanciones internacionales.

Un ambiente desesperado

Como ha destacado una joven manifestante, el descontento se apodera de muchos: «¿Cuándo se darán cuenta de que tenemos voz, aunque sea para gritarles?». Sin embargo, la incertidumbre y la falta de oportunidades generan un sentimiento de desánimo generalizado.

Un ciclo de protestas

El descontento popular no es nuevo en Irán. Si bien las protestas actuales son serias, anteriores movimientos sociales han sido sofocados con violencia. La muerte de Mahsa Amini en 2022 a manos de la policía moral fue un catalizador significativo para la movilización social.

Desafíos para el régimen

Expertos advierten que la actual insurrección puede ser más seria debido a incidentes recientes y la vulnerabilidad política del régimen. La percepción de corrupción entre altos cargos, junto con la tensión internacional, parece haber dejado al régimen en una posición precaria.