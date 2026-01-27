Temporada 2, Capítulo 7 en Prime Video: Fecha, hora y trama del nuevo episodio

La Espera Terminó: ¡El Capítulo 7 de Fallout Desembarca Este Martes en Prime Video!

Este 27 de enero, los fanáticos de Fallout podrán disfrutar de un nuevo episodio de la emocionante segunda temporada. La serie ha superado todas las expectativas, inmortalizando la experiencia del videojuego con una narrativa y un estilo visual cautivadores.

Un Viaje a New Vegas: El universo de Fallout se enriquece con cada nuevo capítulo, y esta vez, New Vegas se convierte en el escenario principal. Los personajes se ven atrapados en una California post-apocalíptica donde las facciones están al borde de la guerra. Los seguidores de Lucy, Maximus y el Ghoul estarán exclusivamente inmersos en un relato que revive la nostalgia de este clásico RPG.

Capítulo 7: Fecha y Hora de Estreno

Tras un inicio prometedor, el séptimo episodio de la segunda temporada de Fallout se estrenará el próximo martes 27 de enero. Este nuevo formato semanal permitirá a la audiencia saborear cada revelación al ritmo adecuado.

Horarios por País para el Estreno

Prepárate para el espectáculo con tu Nuka-Cola. Aquí tienes los horarios del estreno por país el 27 de enero: Estados Unidos: 6:00 PM (PT).

6:00 PM (PT). México y Centroamérica: 8:00 PM.

8:00 PM. Colombia y Perú: 9:00 PM.

9:00 PM. Venezuela y República Dominicana: 10:00 PM.

10:00 PM. Argentina y Brasil: 11:00 PM.

11:00 PM. España: 3:00 AM (28 de enero).

¿Qué Nos Traerá el Séptimo Episodio?

Titulado «The Handoff,» este episodio promete ser un crucial punto de inflexión. Las tramas de los personajes principales convergen en New Vegas, lo que plantea un aumento de la tensión entre los conflictos de la República de Nueva California y la Hermandad del Acero. Los momentos culminantes incluyen: Batalla Épica: Maximus enfrentará a un Deathclaw en un intenso duelo. Alianzas Tensas: Maximus y el Ghoul formarán un equipo inusual con el objetivo de encontrar a Lucy y Hank. Conflictos Morales: Lucy debe decidir entre la lealtad familiar y los peligros de la tecnología de su padre.

El Compromiso de la segunda Temporada

La segunda temporada constará de ocho episodios, al igual que la primera, pero ahora con un lanzamiento semanal. La serie ya ha sido renovada para una tercera temporada, lo que demuestra el compromiso de Amazon por mantener viva la historia.

Regresos y Nuevas Incorporaciones al Elenco

El equipo de actores principales se mantiene intacto, con Ella Purnell (Lucy MacLean), Aaron Moten (Maximus), y Walton Goggins (El Ghoul). Entre las nuevas adiciones se encuentran Justin Theroux como Mr. House y Macaulay Culkin en un rol oscuro y desafiante.

En Resumen: Una Temporada Que Definirá el Género