Riesgo País: Cotización del 26 de enero de 2026

Riesgo País en Argentina: Marca un Hito con su Caída Bajo los 514 Puntos

Este lunes, el Riesgo País de Argentina experimentó una notable baja, cerrando en 513 puntos básicos, la cifra más baja en más de siete años. Este descenso genera un clima de optimismo en los mercados, impulsando la confianza en la economía local.

Desempeño del Riesgo País en la Jornada

En la sesión del 26 de enero de 2026, el Riesgo País comenzó en 528 unidades, pero rápidamente descendió, cerrando en 513 puntos, según reportes de la plataforma Rava Bursátil. Esta caída del 2.50% respecto al cierre anterior se ha visto respaldada por un aumento en el valor de los bonos soberanos en dólares y una sólida acumulación de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina.

Riesgo País: Cotización del 26 de enero

Un Hito en la Historia Financiera

Este 513 puntos representa el nivel más bajo registrado desde el 13 de junio de 2018, cuando alcanzó los 507 puntos. La caída de 13 puntos en un solo día refuerza el optimismo de los inversores, quienes han notado un incremento significativo en las reservas internacionales, superando los US$ 1.000 millones en lo que va del año.

Última Semana: Un Descenso Constante

En los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una tendencia a la baja, comenzando por encima de los 560 puntos. Desde el 19 de enero, cuando se ubicaba en 566 unidades, ha continuado su descenso, cerrando el viernes 23 en 526 puntos. Esta mejora de casi el 10% se atribuye al repunte de los títulos públicos, particularmente los Globales de ley extranjera, que han registrado un buen desempeño en Wall Street.

Los analistas de Rava Bursátil resaltan las continuas buenas señales del mercado, destacando que la disminución del Riesgo País también se relaciona con el compromiso de las autoridades monetarias, lo que sugiere un posible retorno a los mercados internacionales de crédito.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País, elaborado por JP Morgan, mide la sobretasa que debe pagar un país en comparación con el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Expresado en puntos básicos, cada 100 puntos equivalen a un 1% extra de interés. Este índice refleja la percepción del mercado sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda.

El índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) es la base para este cálculo, comparando los rendimientos de los bonos de países emergentes con los considerados «libres de riesgo». Un Riesgo País de 513 puntos implica que Argentina necesitaría ofrecer un 5,13% más de tasa que Estados Unidos para financiarse.

Este indicador es vital para la economía, ya que un riesgo bajo no solo reduce el costo de financiamiento para el estado, sino que también favorece la inversión extranjera. Por el contrario, un nivel elevado aumenta la percepción del riesgo y encarece el acceso a capital externo para el país y sus empresas.