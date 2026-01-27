Torneo Regional: Últimas Actualizaciones

En una intensa jornada deportiva, Mandiyú no logró superar a Guaraní, quedando eliminado del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) tras un 2-0 en el partido de vuelta, que se suma a un global de 3-0 en contra.

Las finales regionales a la vista

A partir del próximo fin de semana, los equipos comenzarán a disputar los partidos de ida, que determinarán cuáles serán los ocho clubes que lucharan por las cuatro plazas al Torneo Federal «A».

Resultados destacados por regiones

Región Patagónica

Boxing de Río Gallegos empató 0-0 con Jorge Newbery, pero avanzó tras ganar 6-5 en los penales (global 3-3).

Deportivo Roca y La Amistad de Cipolletti igualaron 1-1, pero avanzó La Amistad con un global de 3-1.

Región Pampeana Sur

Atlético Ayacucho y Ferro de General Pico empataron 2-2; Ferro aseguró su pase con un global de 6-2.

Racing de Olavarría y Atlético Villa Gesell también empataron 1-1, pero Racing avanzó tras otra definición en penales (global 1-1).

Región Pampeana Norte

Escobar Fútbol Club empató 1-1 con Unidos de Olmos, pero avanzó con un global de 2-1.

Colón de Chivilcoy y Villa Belgrano empataron 1-1, avanzando Colón por penales (global 1-1).

Región Centro

Vélez Sársfield y Central Argentino igualaron 1-1, con Central avanzando gracias a un global de 5-1.

9 de Julio de San Francisco se impuso 1-0 a Paz Juniors, pero no pudo contra el 2-1 global de Paz Juniors.

Región Cuyo

Amigos de Mendoza sorprendió con un contundente 4-0 a Unión de Villa Krause, avanzando con un global de 5-2.

Estudiantes de San Luis se enfrentará a Huracán de San Rafael en próximas instancias.

Región Norte – Final – Vuelta

Talleres Perico de Jujuy cayó 3-1 ante Tucumán Central, dejando a los tucumanos avanzar tras un global de 3-3.

Región Litoral Norte

Guaraní Antonio Franco se impuso 2-0 a Mandiyú, asegurando su pase con un 3-0 en el global.

Martes de acción

Defensores de Vilelas de Resistencia se medirá contra Sportivo Cultural de Sáenz Peña en un encuentro que promete emoción.

Región Litoral Sur

Sanjustino de Santa Fe fue derrotado 0-1 por Juventud Unida de Gualeguaychú, avanzando esta última con un 2-0 global.

Ben Hur de Rafaela superó 1-0 a San Martín de San Lorenzo, asegurando su pase con un global de 3-1.