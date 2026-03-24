Video: Restos humeantes tras el accidente de un avión militar colombiano

Un desafortunado accidente aéreo en Puerto Leguizamo dejó un saldo trágico: al menos 66 personas fallecidas y numerosos heridos. La aeronave, que transportaba principalmente soldados, se accidentó poco después de despegar.

La jornada del lunes se convirtió en un día de luto para el ejército colombiano tras el desplome de un avión de transporte militar. El siniestro ocurrió en Puerto Leguizamo, donde la aeronave, que llevaba a 128 pasajeros, en su mayoría efectivos de las fuerzas armadas, se estrelló tras el despegue, provocando que al menos 66 personas perdieran la vida, según informó el comandante de las fuerzas armadas de Colombia.

Detalles del Accidente

El impacto del accidente dejó un panorama devastador. Las autoridades competentes están trabajando arduamente en la recuperación de los sobrevivientes y en el tratamiento de los heridos. Entre los pasajeros se encontraban soldados que viajaban para cumplir con diversas misiones en el país.

Reacciones y Acompañamiento a los Heridos

En un video difundido por el Ejército de Colombia, se puede observar al comandante general Hugo Alejandro López Barreto, acompañado por otros altos mandos, visitando a los soldados lesionados en el Batallón de Salud Militar en Bogotá. La preocupación por la salud de los afectados refleja el compromiso de las fuerzas armadas en brindar apoyo en este difícil momento.

Personas Desaparecidas

El comandante López Barreto también comunicó que aún hay cuatro militares reportados como desaparecidos. Las operaciones de búsqueda no se detienen, y se espera que pronto se obtengan más novedades sobre su paradero.