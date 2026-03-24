¿Cuánto cuesta transferir tu moto?

El año pasado, el mercado de motovehículos en Argentina dio un salto impresionante, con más de 650.000 unidades vendidas. Este crecimiento ha despertado un interés creciente por las motos usadas, lo que hace esencial entender los costos asociados a su transferencia.

En 2022, se comercializaron 650.325 motovehículos 0 km, marcando un incremento del 33,8% comparado con el año anterior, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Para este año, las proyecciones sugieren un crecimiento adicional superior al 10%.

El Mercado de Motos Usadas en Expansión

Con el auge de las motos nuevas, también se fortalece el mercado de vehículos de segunda mano, haciendo crucial conocer el costo de la transferencia de una moto, un trámite cuyo precio varía según la procedencia del vehículo.

Costos de Transferencia según la Proveniencia

El costo de transferencia se determina como un porcentaje sobre el valor de mercado de la moto: 1,5% para modelos nacionales y 2% para importados. Este esquema busca promover los vehículos fabricados o ensamblados localmente.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister del 2018, con un valor de $1.000.000, tendría una transferencia aproximada de $15.000.

Gastos Adicionales en la Transferencia

A este monto, se le suma el costo del Formulario 08, necesario para oficializar el cambio de titularidad, así como los sellos e impuestos correspondientes y la certificación de firmas.

Es importante resaltar que el Formulario 08, que puede completarse de manera digital o presencial, debe presentarse en un plazo de 30 días hábiles tras la compraventa.

Facilitando el Proceso: Estimadores de Costos

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) ofrece un estimador de costos en su sitio web, tanto para la inscripción de motos nuevas como para la transferencia de usadas.

Libre Deuda de Infracciones: Requisito Opcional

Recientemente, el Registro Automotor eliminó la exigencia de presentar el libre deuda de infracciones para realizar una transferencia, convirtiéndolo en un requisito opcional. Si ninguna de las partes lo solicita, la operación puede avanzar sin este documento. Sin embargo, si alguna de ellas lo exige, su presentación se torna obligatoria. Esta práctica ha llevado a que los vendedores a menudo descuenten las deudas pendientes del precio final durante la negociación.