9 de cada 10 empleados se siente más cansado al trabajar en la oficina

Un reciente estudio sugiere que la vuelta a la oficina puede estar generando más fatiga entre los empleados que beneficios. Descubre qué opinan los profesionales sobre esta tendencia laboral.

La dicotomía entre la presencialidad en las oficinas y el bienestar de los trabajadores se ha convertido en un tema candente en el ámbito laboral. A medida que muchas empresas regresan a sus rutinas anteriores a la pandemia, un reciente estudio de la Comunidad de Mujeres en Negocios de la Universidad de San Andrés cuestiona la efectividad de esta práctica.

Presencialidad vs. Cansancio: Un Desbalance Preocupante

Los resultados son contundentes: el 88% de los empleados en sectores enfocados en el conocimiento reportan que trabajar en la oficina incrementa su fatiga semanal. Este dato pone en tela de juicio la convicción de que la presencialidad es el único camino hacia la eficiencia.

El estudio, que incluye a 177 profesionales, revela una notable desconexión entre la presencia física y la productividad. En concreto, el 78% de los encuestados se siente más productivo en modalidad remota, en comparación con solo un 46% que logra un mejor desempeño en la oficina.

Factores Clave para el Rendimiento

El informe subraya que la productividad actual no depende tanto de la supervisión presencial ni de cumplir un horario fijo, sino que está ligada a factores como:

Autonomía

Diseño del trabajo

Claridad en los objetivos

La mayoría de los empleados experimenta un incremento en el cansancio por el trabajo presencial.

Con el bienestar laboral tomando un rol protagónico, el impacto positivo de la modalidad remota es valorado en un 86% por los trabajadores, lo que ilustra la resistencia a los esquemas de presencialidad completa.

La Oficina: Un Espacio en Reinvención

El informe no aboga por abolir la oficina, sino por redefinir su rol. Dejaría de ser el espacio de trabajo predeterminado para convertirse en un recurso estratégico destinado a actividades que realmente requieren interacción presencial, tales como:

Onboarding

Negociaciones complejas

Mentoreo

Networking

Diversidad y Equidad: desafíos en la Vuelta a las Oficinas

La investigación revela también una preocupación por la equidad en el ámbito laboral, ya que el 74% de los encuestados opina que la presencialidad obligatoria agrava las desigualdades en las responsabilidades del hogar. Casi la mitad de los participantes señala que las mujeres son las más afectadas, asumiendo una mayor carga de tareas domésticas.

Los expertos, Luciana Ercoli y Lola Zapata, concluyen que el éxito empresarial en 2026 estará lejos de depender de una elección entre trabajo remoto y presencial. Proponen un enfoque hacia modelos híbridos inteligentes que logren equilibrar la flexibilidad con encuentros presenciales que realmente aporten valor.

En este contexto, construir entornos laborales equitativos y sostenibles se presenta como la solución para mantener la productividad sin sacrificar el bienestar. La clave radica en adaptar los espacios a las necesidades actuales de los trabajadores.