Tiburón: El filme que revolucionó Hollywood y nació la era del blockbuster

La llegada de "Tiburón" a los cines en 1975 no solo inauguró una nueva era para el cine, sino que también marcó un punto de inflexión en la industria cinematográfica. Dirigida por el talentoso Steven Spielberg, esta película se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió el concepto de blockbuster.

El 20 de junio de 1975, la película Tiburón hizo su debut en Estados Unidos y cambió radicalmente la forma en que se producía y distribuía cine. Este trabajo visionario, a cargo de un joven Steven Spielberg, se consagró como la primera película en recaudar más de 100 millones de dólares en su primer año de exhibición. La estrategia de Universal Pictures, que consistió en un estreno simultáneo en cientos de salas en todo el país, rompió con la tradición del lanzamiento escalonado en grandes ciudades.

Un Rodaje Problemático pero Innovador

La producción de Tiburón comenzó con un presupuesto de 4 millones de dólares, que pronto se disparó a 9 millones debido a retrasos en el rodaje en Martha’s Vineyard, donde la filmación se prolongó durante 159 días. La complejidad técnica aumentó al experimentar constantes fallas con los tiburones neumáticos utilizados, lo que llevó a Spielberg a optar por un enfoque más sugerente, utilizando barriles amarillos y tomas subacuáticas para crear tensión.

Tiburón rompió esquemas en su época y fue un éxito de taquilla.

Una Revolución en la Estrategia de Marketing

Universal dedicó una inversión récord de 1,8 millones de dólares en publicidad televisiva, asegurando que el estreno de Tiburón se sintiera como un evento nacional. «Pudimos capitalizar un gran producto, pero la audiencia necesitaba saber que era un evento que debía experimentar», comentó Lew Wasserman, jefe de MCA/Universal.

El Éxito Comercial y su Legado

Al final de su recorrido en cines, Tiburón superó a El Padrino en recaudaciones, alcanzando los 470 millones de dólares a nivel global. Ajustando por inflación, esta cifra podría superar los 2.000 millones de dólares hoy. La película estableció el modelo del «blockbuster de verano», cambiando radicalmente las temporadas del cine.

Transformación en la Distribución Cinematográfica

Antes del impacto de Tiburón, los estrenos de alto presupuesto eran progresivos, comenzando en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Gracias a Richard Zanuck y su enfoque en el «estreno masivo», la película permitió un consumo inmediato que llenó las salas en su primer fin de semana.

La composición musical de John Williams fue crucial para el éxito del filme; su icónico tema, basado en dos notas, se convirtió en una marca registrada que intensificó la experiencia del espectador. Spielberg reconoció que el trabajo de Williams “potenció la tensión mucho más allá de lo que los efectos visuales podían lograr”.

Impacto Cultural y Social

El estreno de Tiburón también trajo cambios sociales, generando un aumento en la fobia al mar que afectó las actividades turísticas en las costas de Estados Unidos. No obstante, esto no disuadió a las audiencias de ir al cine, sino que incentivó las ventas de productos relacionados, como camisetas y accesorios.

La tecnología usada en la película causó un gran impacto en los espectadores de la época.

El Ascenso de Spielberg

El éxito de Tiburón catapultó a Spielberg como uno de los directores más influyentes de su tiempo, otorgándole control creativo sobre sus futuros proyectos. A pesar de las críticas por el uso de un suspense minimalista, esta técnica se confirmou como un nuevo estilo cinematográfico. «El tiburón no funcionaba, por lo que debí encontrar formas de filmar sin mostrarlo», explicó el director.

Este innovador enfoque sentó las bases para la creciente tendencia de «películas evento» en la industria, que continuaría con el estreno de La Guerra de las Galaxias en 1977, estableciendo secuelas, franquicias y merchandising como pilares del negocio cinematográfico.

Las filmaciones requirieron cientos de horas en locaciones con agua.

Las contribuciones técnicas también fueron significativas, incluyendo innovaciones en fotografía submarina que mejoraron la calidad visual del filme. Estos desafios fueron explorados en el documental The Making of Jaws, proporcionando una visión interna de las complicaciones que enfrentaron al filmar en el océano.

El guion de Tiburón, basado en la novela de Peter Benchley, se simplificó para centrarse en el enfrentamiento entre tres protagonistas memorables: el jefe de policía Martin Brody, el oceanógrafo Matt Hooper y el cazador Quint, facilitando su repercusión en el mercado internacional.