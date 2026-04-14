Terremoto en NSW: Miles lo sienten; Albanese llega a Brunei para conversaciones sobre suministro de combustible

Un fuerte sismo sacudió el centro-oeste de Nueva Gales del Sur, generando temores y reportes de vibraciones en lugares lejanos.

Un Terremoto de Magnitud 4.5 Sorprende a Residentes

Ayer por la noche, a las 8:19 PM, se registró un fuerte terremoto de 4.5 grados a una profundidad de 5 kilómetros, a unos 30 kilómetros al suroeste de Orange, cerca de la mina de oro Cadia.

Ubicación del terremoto de 4.5 grados, según Geoscience Australia.

Más de 2,000 personas informaron haber sentido el temblor, que alcanzó incluso a Batemans Bay, a cientos de kilómetros al sureste de la zona del sismo.

La Opinión de los Expertos

Phil Cummins, un destacado sismólogo, afirmó que desde 1977 solo se habían registrado cinco temblores en un radio de 50 kilómetros del lugar afectado. El último antes de este evento had sido de magnitud 4.3 en 2017.

«Este es un terremoto significativo para esta área», expresó Cummins, mientras que la ABC lo calificó como «récord» para la región. El especialista anticipó la posible ocurrencia de réplicas, aunque serían menores y en áreas restringidas.