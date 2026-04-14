Qatar Desmiente Acuerdos Secretos con Irán y Aboga por Solución Regional al Conflicto

A pesar de las tensiones en la región, Qatar se mantiene firme en su postura ante las acusaciones de negociaciones secretas con Irán, calificándolas de intentos de dañar su imagen internacional.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno, Majed Al Ansari, afirmó que Doha no ha mantenido conversaciones unilaterales con Teherán desde el inicio del conflicto y que trabaja en estrecha colaboración con sus socios regionales.

Ninguna Negociación Unilateral

Rechazando las insinuaciones de un accionar solitario, Al Ansari aseguró que la respuesta al conflicto se está coordinando en el ámbito regional. “No ha habido ningún proceso aislado con los iraníes», subrayó.

Además, desmintió cualquier rumor sobre arreglos financieros para detener ataques, indicando que estas afirmaciones tienen como objetivo menoscabar la reputación de Qatar. “Seguimos condenando los ataques a la soberanía de los países de la región”, afirmó.

El portavoz enfatizó que cualquier ataque representa una amenaza directa a la soberanía de Qatar, y destacó que la respuesta debe ser colectiva. Al Ansari también advirtió en contra de utilizar el Estrecho de Ormuz como herramienta de presión en el conflicto, instando a que la navegación se reanude sin condiciones.

Diplomacia Activa y Cooperación Regional

Qatar reafirma su compromiso con los esfuerzos diplomáticos, apoyando iniciativas de mediación lideradas por Pakistán. Aunque no se detalló un papel específico para Doha, Al Ansari mencionó que están en contacto constante con socios regionales y respaldan las conversaciones en curso.

El portavoz subrayó la necesidad de buscar una solución integral en lugar de un simple alto el fuego. “No se trata solo de una pausa y luego volver a la escalada», expresó. “Lo que necesitamos es una solución completa que aborde las preocupaciones de todas las partes”.

Impacto en los Mercados Energéticos

Al Ansari también señaló que la coordinación en la región se ha intensificado, con reuniones y llamadas frecuentes entre los estados del Golfo y socios internacionales. Reconociendo que la situación ya está afectando a los mercados energéticos globales, aseguró que Qatar está bien preparado para afrontar cualquier interrupción.

«Hemos enfrentado desafíos económicos importantes en el pasado y hemos salido fortalecidos», concluyó, añadiendo que existen planes de contingencia para manejar la situación actual.